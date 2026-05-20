"Scudetto e Coppa Italia sono diventati gli unici rimedi efficaci per provare a rimuovere la macchia di Zenica. Anche per l’Ital-Inter c’è stato un prima e un dopo il 31 marzo 2026. La speranza e poi l’incubo. La finale playoff persa e la Nazionale per la terza volta fuori dal Mondiale. I rigori della notte bosniaca saranno a lungo un tormento, tanto da chiedersi se sia una ferita rimarginabile o meno. La domanda resta ma anche un colpo così duro, trattato in un certo modo, può far meno male. L’antidolorifico ai guai nazionali sono i successi di club e il doblete dell’Inter ha confermato questa teoria. Vincere non solo aiuta a vincere ma anche a voltare pagina più rapidamente di quanto non si riesca senza trionfi", scrive La Gazzetta dello Sport.