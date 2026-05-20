Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
news
L’Inter riparte dal blocco italiano. No Mondiale? Barella, Bastoni, Dimarco, Pio presenti al via
Chiusa la stagione nel migliore dei modi con du trofei conquistati, l'Inter pensa già alla prossima. L'ossatura italiana della squadra rimarrà e, vista la mancata qualificazione ai Mondiali, sarà presente fin dai primi giorni di ritiro.
"Scudetto e Coppa Italia sono diventati gli unici rimedi efficaci per provare a rimuovere la macchia di Zenica. Anche per l’Ital-Inter c’è stato un prima e un dopo il 31 marzo 2026. La speranza e poi l’incubo. La finale playoff persa e la Nazionale per la terza volta fuori dal Mondiale. I rigori della notte bosniaca saranno a lungo un tormento, tanto da chiedersi se sia una ferita rimarginabile o meno. La domanda resta ma anche un colpo così duro, trattato in un certo modo, può far meno male. L’antidolorifico ai guai nazionali sono i successi di club e il doblete dell’Inter ha confermato questa teoria. Vincere non solo aiuta a vincere ma anche a voltare pagina più rapidamente di quanto non si riesca senza trionfi", scrive La Gazzetta dello Sport.
"Inter e Nazionale L’anima italiana dell’Inter della prossima stagione ripartirà dall’euforia per la doppietta di quest’anno, costruita a sua volta, almeno in parte, sul cumulo di macerie azzurre lasciate in Bosnia. Federico Dimarco, Nicolò Barella, Pio Esposito e Alessandro Bastoni saranno spettatori del Mondiale ma al tempo stesso è proprio da loro che, fin dall’inizio della preparazione estiva, Cristian Chivu rimetterà in moto la sua squadra. Con il compito di sostenere un post doblete in cui il livello delle aspettative sarà ancora più alto, soprattutto in campo europeo".
"La mancanza dell’impegno Mondiale riporterà tutto il pacchetto italiano agli ordini di Chivu alla prima occasione utile, ovvero quella del raduno che verosimilmente anticiperà il ritiro in Germania. Tutti riposati, più carichi, con un’estate intera da dedicare all’Inter con cui confermarsi in Italia e riscattarsi in Europa", aggiunge Gazzetta.
© RIPRODUZIONE RISERVATA