"Cristian Chivu ufficializzerà il rinnovo nerazzurro fino al 2028 (con opzione) solo a fine campionato, probabilmente lunedì; intanto ha iniziato a riunirsi con il club per discutere di ciò che è stato e di ciò che sarà. Un po’ bilancio e un po’ programmazione. Il nuovo contratto del tecnico, già steso in larga parte, è rimasto sullo sfondo, anche perché mancano gli ultimi dettagli sull’aumento in busta paga (da circa 2 milioni potrebbe essere vicino al raddoppio)", scrive La Gazzetta dello Sport.