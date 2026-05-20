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Chivu, ultimi dettagli poi il rinnovo con l’Inter. Ecco quando può diventare ufficiale

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Nella giornata di ieri il tecnico dell'Inter ha incontrato la dirigenza nerazzurra per parlare del mercato e anche del suo rinnovo di contratto
Andrea Della Sala Redattore 

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Nella giornata di ieri il tecnico dell'Inter, Cristian Chivu, ha incontrato la dirigenza nerazzurra per parlare del mercato e anche del suo rinnovo di contratto.

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"Cristian Chivu ufficializzerà il rinnovo nerazzurro fino al 2028 (con opzione) solo a fine campionato, probabilmente lunedì; intanto ha iniziato a riunirsi con il club per discutere di ciò che è stato e di ciò che sarà. Un po’ bilancio e un po’ programmazione.  Il nuovo contratto del tecnico, già steso in larga parte, è rimasto sullo sfondo, anche perché mancano gli ultimi dettagli sull’aumento in busta paga (da circa 2 milioni potrebbe essere vicino al raddoppio)", scrive La Gazzetta dello Sport.

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