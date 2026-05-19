"Thuram rischia un deferimento e una multa in seguito a patteggiamento - che è quel che è accaduto negli ultimi anni quando i giocatori delle milanesi sono andati troppo oltre con gli sfottò. Del resto questa fu proprio la pena inflitta all’iniziatore della saga, Ambrosini, che si scusò per lo striscione, patteggiò e prese la multa. Derby da storie tese, senza dimenticare che pure Materazzi, domenica citato da Thuram durante i festeggiamenti, aveva scritto un capitolo della vicenda nel 2010, durante la parata per lo storico Triplete, con un drappo che ricordava ai milanisti di avere ancora spazio… sempre là. Più recentemente, nella celebrazione per lo scudetto milanista del 2022, Maignan, Theo Hernandez e Tonali patteggiarono sanzioni tra 4 e 5mila euro ciascuno per aver insultato i rivali, con il Milan multato per 12mila euro. Nel 2024 invece, durante la festa per lo scudetto della seconda stella, Dumfries mostrò uno stendardo offensivo con Theo al guinzaglio come un cane: patteggiamento anche in questo caso, con sanzione di 4mila euro sia per l’olandese che per l’Inter", ricorda poi il quotidiano che poi aggiunge: