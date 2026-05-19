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Tuttosport: “Striscioni? Ecco cosa rischia Thuram. E durante la festa alcuni tifosi hanno…”
"La polemica va avanti a suon di striscioni dal 2007, quando Massimo Ambrosini sul pullman del Milan durante i festeggiamenti per la vittoria in Champions League alzò: «Lo scudetto mettilo…». Sappiamo tutti come finiva la frase, dedicata all’Inter che aveva festeggiato “solo” la vittoria in campionato. Marcus Thuram quasi vent’anni dopo ha riesumato quel ricordo, esibendo sul bus dei festeggiamenti domenica sera uno striscione che riecheggiava i poetici versi milanisti". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito all'apertura dell'inchiesta della Procura FIGC in merito agli striscioni esibiti da Thuram durante i festeggiamenti sul pullman.
"Thuram rischia un deferimento e una multa in seguito a patteggiamento - che è quel che è accaduto negli ultimi anni quando i giocatori delle milanesi sono andati troppo oltre con gli sfottò. Del resto questa fu proprio la pena inflitta all’iniziatore della saga, Ambrosini, che si scusò per lo striscione, patteggiò e prese la multa. Derby da storie tese, senza dimenticare che pure Materazzi, domenica citato da Thuram durante i festeggiamenti, aveva scritto un capitolo della vicenda nel 2010, durante la parata per lo storico Triplete, con un drappo che ricordava ai milanisti di avere ancora spazio… sempre là. Più recentemente, nella celebrazione per lo scudetto milanista del 2022, Maignan, Theo Hernandez e Tonali patteggiarono sanzioni tra 4 e 5mila euro ciascuno per aver insultato i rivali, con il Milan multato per 12mila euro. Nel 2024 invece, durante la festa per lo scudetto della seconda stella, Dumfries mostrò uno stendardo offensivo con Theo al guinzaglio come un cane: patteggiamento anche in questo caso, con sanzione di 4mila euro sia per l’olandese che per l’Inter", ricorda poi il quotidiano che poi aggiunge:
"Per quanto la serata del trionfo interista sia stata all’insegna della gioia e, per la maggior parte, dell’educazione, non è mancato qualche tifoso tra i 400mila circa intervenuti che ha passato il segno. Come chi ha pensato di appendere a testa in giù un manichino gonfiabile dipinto di nero che indossava la maglia di Lukaku. Decisamente un gesto di cattivo gusto, per essere molto generosi. Altri tifosi sono saliti sui tetti delle stalle del Centro Ippico lombardo di San Siro danneggiando la struttura e spaventando i cavalli nei box. In piazza Duomo (oltre a un trattore) sono apparse anche due bare, una rossonera e l’altra bianconera, con tanti saluti affettuosi per i rivali. A un certo punto pare sia anche scoppiato un principio di incendio in una terrazza vicina a quella dei festeggiamenti, probabilmente a causa dei fuochi d’artificio sparati"
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