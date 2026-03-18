Inter, tre jolly per lo scudetto in 9 partite. Ma c’è un rischio da non correre

Nonostante un periodo non troppo felice, l'Inter ha ancora un vantaggio tranquillizzante in classifica rispetto a Milan e Napoli, fattore che fornisce ai nerazzurri dei jolly per il finale di campionato. Come scrive Tuttosport, per la precisione sono tre (con un rischio):

"Badando soltanto ai punti e alle partite, non è sbagliato affermare che l’Inter si ritrovi in mano tre jolly da poter giocare, a differenza delle avversarie. Sono gli incontri che Lautaro e soci possono permettersi di non vincere di qui alla fine del torneo senza perdere lo scudetto. Ebbene, attribuendo sia al Milan sia al Napoli 9 successi su 9 nei turni che mancano – ma per entrambe non sarà possibile visto che il 6 aprile ci sarà lo scontro diretto al Maradona -, la squadra nerazzurra potrà concedersi 2 pareggi e una sconfitta per essere sicura di tenersi dietro i rossoneri, mentre per tenere a bada i partenopei le cadute potranno anche essere 2, ma con un unico pareggio".