"Stasera a San Siro corre, suda, esulta o si dispera una montagna di quattrini: 270 milioni o giù di lì, almeno se ci si ferma solo alla somma dei semplici stipendi dei protagonisti che accenderanno il derby di Italia. Ai 137 circa dei nerazzurri si aggiungono i quasi 135 dei bianconeri , ecco la sfida tra due dei portafogli più robusti del campionato. Nel dettaglio, l’Inter spende poco più del resto dei rivali per il proprio parco giocatori/staff, mentre i bianconeri, un filino sotto, ormai “rivaleggiano” con il Napoli per la seconda posizione. La scorsa estate i campani hanno assecondato i desiderata di Antonio Conte e fatto crescere il monte ingaggi del+40% circa (ora toccano i 133 milioni). Se si allarga il campo, va comunque considerato che i costi generali dei due club sono composti annualmente dagli stipendi di tutti i tesserati, ben oltre chi è chiamato a scendere in campo, e dagli ammortamenti dei “cartellini”, cioè dal carico delle acquisizioni dei calciatori. Dati ufficiali alla mano, nel 2024-25 l’Inter ha quindi contabilizzato 253,2 milioni di spese per l’intero personale (erano meno, 227,4, la stagione prima), mentre con la Juve si arriva a 244,7 (in calo rispetto ai 264,1). Insomma, di recente le curve tra Milano e Torino sembrano essersi invertite", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

"In tema stipendi, negli ultimi giorni la Signora ha comunque posato la forbice, strumento necessario in questa epoca, per quadruplicare il salario del proprio miglior giocatore. Il rinnovo di Yildiz è agognato da tutto un popolo e il più strategico per immaginare futuri trionfi. Oggi il turco guadagna 6 milioni netti contro l’1,7 precedente e la cifra diventerà 7 il prossimo anno, ma questo non basta a farne il più ricco della compagnia bianconera. L’altalenante Jonathan David, sfruttando un atterraggio a zero, si gode anche lui uno stipendio da 6, ma fino al prossimo 30 giugno Madama paga a Dusan Vlahovic 12 milioni, cifra che provoca mancamenti; è stata finora la prigione dorata del serbo, ma pure la sua zavorra. Vlahovic, ormai in procinto di un addio mesto a fine contratto, è costretto stavolta a vedere il derby di Italia da fuori per infortunio. Per questa assenza, il più pagato dei 22 di San Siro resta l’altro cannoniere principe, Lautaro Martinez, che ha rinnovato fino al 2029 e ogni anno si spinge fino a 9 milioni: visti i traguardi davanti a sé, Spillo Altobelli da raggiungere nella prossima stagione e perfino il patriarca Meazza un giorno, chissà, è possibile che l’argentino non si muova per un bel po’. Alle spalle del Toro, i due più pagati sono i centrocampisti che Chivu recupera oggi: sia Barella che Calha guadagnano 6,5, più su dei 6 di Marcus, il Thuram nerazzurro. L’adorato fratellino bianconero Khephren è, invece, fermo “solo” a 2", aggiunge il quotidiano.