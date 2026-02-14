Siccome il campionato non è una sfilata di bellezza, ma una gara a punti, a far battere il cuore è anche il peso della sfida. Il Milan si è riportato a -5 e, da qui a Pasqua, dovrà giocare solo le 7 di Serie A. L’Inter invece dovrà aggiungere l’andata di Coppa Italia col Como e i due playoff col Bodo Glimt e, si augura, i due ottavi di Champions. Potrebbe quindi dover disputare 5 match in più, con relativo carico di fatica. È in questo tratto di torneo che il Diavolo cova l’assalto alla capolista, complice il derby casalingo. Per questo, Chivu non può perdere punti stasera: vade retro, Milan! Anche perché, sebbene ripeta che i punti con una piccola valgono i 3 con una grande, una capolista deve legittimare la sua superiorità negli scontri diretti e finora, Roma a parte, non ne ha vinto uno. L’ultima vittoria sulla Juve risale a febbraio di due anni fa, poi un pareggio e 2 vittorie della Signora. Un dato che stuzzica l’orgoglio. Ai tifosi di sicuro.

SPALLETTI

La Juve, scivolata a -12 dalla vetta, non ragiona più di scudetto. Agganciata dalla Roma al quarto posto, deve calibrare la volata Champions. Considerando la forza dell’Inter e il fatto che Roma e Napoli si ruberanno punti, a Spalletti potrebbe stare bene un pari. Anche perché, sta per infilarsi in un canyon infido: Inter, Como, Roma, farcito dal doppio incrocio spinoso con il Galatasaray. Cominciare la traversata con una sconfitta, dopo l’eliminazione in Coppa Italia e i punti persi con la Lazio, sarebbe sconfortante. Al contrario, un’impresa a San Siro darebbe la carica e farebbe crescere in consapevolezza una Juve cui Spalletti ha già dato un’identità solida. È una squadra giovane che arriverà a fioritura nella prossima stagione. Nella testa di Luciano, una vittoria stasera porterebbe punti anche nel campionato che verrà. Inter-Juve condividono lo stesso spirito: pressing, possesso (Inter 2a, Juve 3a in campionato) e verticalizzazione rapida. Chivu ha sveltito la manovra di Inzaghi, Spalletti ancora di più: l’Inter ha una media di 152 verticalizzazioni, la Juve 166. Anche la contabilità difensiva è in equilibrio: la Beneamata ha subito 19 reti, la Signora 20. È nel bilancio delle prime punte che la forbice si spalanca.