Marco Astori Redattore 14 febbraio 2026 (modifica il 14 febbraio 2026 | 08:32)

Un Cristian Chivu molto carico si è presentato ieri in conferenza stampa: il tecnico dell'Inter è pronto ad affrontare la Juventus stasera e lo ha dimostrato ieri a parole, non risparmiando anche qualche frecciata. Si legge sul Corriere della Sera: "Rispetto ad altre grandi vigilie di questa stagione, sembra aver meno voglia di filosofeggiare o di abbassare la pressione, mostrando invece una certa elettricità.

Che può giovare a una squadra che ha raggiunto il penultimo gradino. Su una questione invece Chivu non butta mai la palla in tribuna, scendendo in campo con una maglia diversa da quella dei suoi colleghi allenatori. «Non penso che il problema del calcio italiano siano gli arbitri. Se la Nazionale non va al Mondiale dal 2014 i motivi sono altri. E parlerò della questione quando vedrò un allenatore chiedere scusa per un errore arbitrale a proprio favore...».

Tutto qui? Non proprio. Perché il resto del concetto sembra una frecciata a Conte, a Gasp e allo stesso Spalletti che invoca il professionismo dei direttori di gara: «Io non parlo, perché non vedo i fantasmi. Sono abituato a guardare i miei giocatori per capire dove possono migliorare. Sono stato scelto dall’Inter per trovare soluzioni, non per lamentarmi»".