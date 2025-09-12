FC Inter 1908
Nella storia del calcio italiano, Juventus-Inter ha sempre regalato grandi battaglie in campo, combattute ed equilibrate. Ma...
Marco Macca
Nella storia del calcio italiano, Juventus-Inter ha sempre regalato grandi battaglie in campo, combattute ed equilibrate. Ma la verità è che, negli ultimi cinque campionati, l'ago della bilancia si è spostato nettamente dalla parte dei nerazzurri visto che, come riferisce La Stampa, nelle ultime stagioni l'Inter ha totalizzato 14,2 punti di media in più rispetto ai bianconeri.

Scrive il quotidiano:

"Quattordicivirgoladue. Sono i punti che, in media, l’Inter ha conquistato in più della Juve negli ultimi cinque campionati, con un picco di 23 nel 2023/2024. E rispetto alla scorsa stagione, il gap da recuperare è di 11 punti. Ma quando si riparte si è tutti alla pari, anzi a dirla tutta la Juve arriva al derby d’Italia in programma domani all’Allianz Stadium anche con 3 punti di vantaggio Ma non è per questo se è convinta di potersela giocare fino in fondo, domani sicuramente, più in generale fino al termine della stagione. Con la parola scudetto che non è più tabu da queste parti".

