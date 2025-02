TS – Inter e Juve, rose con valore più alto. Ma c’è il fattore età media

Le due squadre a confronto dal punto di vista degli ingaggi ma soprattutto sarà esperienza vs gioventù, spiega il quotidiano

Il monte ingaggi dell'Interè di 681 mln in totale, 645 quello della Juve. Ma non è questa - spiega TuttoSport- la differenza principale tra le due squadre che sono molto diverse per età media. "Il gruppo di Inzaghi è di gran lunga il più anziano del campionato (29 anni, segue il Napoli con 28,1), quello di Thiago Motta addirittura il secondo più giovane (24,3, meno soltanto il Parma con 23,7). Un dato decisamente insolito quello bianconero, di cui è sempre necessario tener conto nell’analisi della prima stagione del nuovo corso", si legge sul quotidiano.