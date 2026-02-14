FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa TS – Inter, media gol subiti crollata: rispetto a inizio stagione…

news

TS – Inter, media gol subiti crollata: rispetto a inizio stagione…

Inter Chivu
Il focus sul rendimento della difesa di Cristian Chivu a poche ore da Inter-Juventus di questa sera
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

TuttoSport di questa mattina pone l'attenzione anche su come siano cambiate Inter e Juventus rispetto al girone d'andata. Questo il focus dal quotidiano in particolare su un aspetto:

Inter Chivu
COMO, ITALY - FEBRUARY 13: Head Coach Cristian Chivu of FC Internazionale attends during the FC Internazionale press conference at BPER Training Centre at Appiano Gentile on February 13, 2026 in Como, Italy. (Photo by Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

"L’Inter affronterà stasera una Juventus profondamente trasformata, negli uomini e nel gioco, oltre alla guida tecnica, rispetto alla partita d’andata. Ma lo stesso discorso può essere esteso e ribaltato per i bianconeri. Dovranno vedersela contro un avversario cambiato rispetto a Torino. La prima evidenza è il dato sulle reti subite.

All’inizio di questa stagione – dati alla mano – l’Inter subiva una media di 2 reti per partita, visti i 6 gol incassati nei primi tre turni della Serie A. Adesso invece, dopo altri 21 incontri disputati, Sommer - e Martinez - hanno dovuto raccogliere il pallone dalla propria porta solo in 13 occasioni, con la media crollata a 0.62 (tra l’altro l'Inter è la squadra con più vittorie con clean sheet nei top-5 campionati europei, ben 13). Al di là di chi partirà titolare, i nerazzurri possono dunque basarsi su una fase consolidata, migliorata e evoluta nel tempo, che oggettivamente concede meno opportunità ai rivali di turno".

Leggi anche
Repubblica – Inter-Juve, guardando i nomi delle probabili formazioni sembra…
Chivu-Spalletti, amore burrascoso: Luciano spinse il rumeno all’Inter perché…

© RIPRODUZIONE RISERVATA