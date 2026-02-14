TuttoSport di questa mattina pone l'attenzione anche su come siano cambiate Inter e Juventus rispetto al girone d'andata. Questo il focus dal quotidiano in particolare su un aspetto:

"L’Inter affronterà stasera una Juventus profondamente trasformata, negli uomini e nel gioco, oltre alla guida tecnica, rispetto alla partita d’andata. Ma lo stesso discorso può essere esteso e ribaltato per i bianconeri. Dovranno vedersela contro un avversario cambiato rispetto a Torino. La prima evidenza è il dato sulle reti subite.

All’inizio di questa stagione – dati alla mano – l’Inter subiva una media di 2 reti per partita, visti i 6 gol incassati nei primi tre turni della Serie A. Adesso invece, dopo altri 21 incontri disputati, Sommer - e Martinez - hanno dovuto raccogliere il pallone dalla propria porta solo in 13 occasioni, con la media crollata a 0.62 (tra l’altro l'Inter è la squadra con più vittorie con clean sheet nei top-5 campionati europei, ben 13). Al di là di chi partirà titolare, i nerazzurri possono dunque basarsi su una fase consolidata, migliorata e evoluta nel tempo, che oggettivamente concede meno opportunità ai rivali di turno".