Inter-Juve, stasera ospiti d’eccezione a San Siro: oltre ad Adriano ci sarà pure…

Il club nerazzurro conta di raggiungere il secondo record di incassi della storia della Serie A dopo quello di Inter-Milan dello scorso novembre
"La cornice di pubblico al Meazza sarà all’altezza delle aspettative". Ne è sicuro il Corriere dello Sport nel presentare la serata di stasera di San Siro, che ospiterà il derby d'Italia. Con degli ospiti d'eccezione: "Inter-Juve sarà infatti accompagnata dall’ennesimo bagno di folla, considerando il sold out ormai raggiunto.

Il club nerazzurro conta di raggiungere il secondo record di incassi della storia della Serie A dopo quello di Inter-Milan dello scorso novembre, per una cifra totale di circa 8 milioni. Betsson.sport, Match Sponsor della sfida, animerà il prepartita con diverse iniziative. Due ospiti d’eccezione, Roberto Baggio e Adriano.

Alcuni fortunati potranno incontrarli da vicino. Addirittura, attraverso una selezione casuale, due spettatori vivranno un'esperienza senza precedenti: verranno accompagnati nel ground box per seguire la partita insieme ai due campioni".

