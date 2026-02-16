FC Inter 1908
CdS – Inter-Juve, bufera senza precedenti: “Elkan avrebbe detto a Gravina…”

Non accenna a diminuire l'intensità delle polemiche per Inter-Juventus. Il Corriere dello Sport racconta di una telefonata di John Elkann a Gravina
Marco Macca
Non accenna a diminuire l'intensità delle polemiche per l'arbitraggio di La Penna di Inter-Juventus. Il Corriere dello Sport racconta di una telefonata di John Elkann a Gravina, presidente federale:

"Non ci sono segreti o trame occulte di palazzo. È una bufera senza precedenti, esplosa in diretta tv. La Juve, invocando la svolta in tema di Var e riforme del sistema arbitrale, è uscita allo scoperto attraverso un intervento durissimo dei suoi massimi dirigenti, neppure mezz’ora dopo la fine del derby d’Italia. L’ad Comolli ha parlato di credibilità del calcio italiano".

"Ieri mattina si è aggiunto l’intervento di John Elkann, proprietario di Exor. Una telefonata a Gravina, presidente federale, per stimolare e accelerare le riforme: si parla da tempo del professionismo arbitrale, un tema caro alla Vecchia Signora. Spalletti, non per caso, ne aveva parlato pochi giorni fa. Elkann, secondo quanto si è appreso, ha espresso il suo disappunto per i ripetuti errori arbitrali e ha sollecitato soluzioni efficaci per migliorare il sistema e garantire l’integrità del calcio italiano".

