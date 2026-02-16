Le polemiche successive a Inter-Juventus hanno coinvolto anche il Milan che, come riferisce il Corriere dello Sport, ha espresso il proprio disappunto per la direzione di gara di La Penna:
news
CdS – Inter-Juventus, irritazione Milan: partita decisiva, classifica sarebbe potuta essere diversa
"Il clamoroso strascico di Inter-Juventus ha, indirettamente, investito anche il Milan, sabato sera spettatore molto interessato del match del Meazza. I rossoneri, avendo vinto a Pisa, avrebbero potuto guadagnare punti sia sulla Juventus, rivale per la qualificazione alla prossima Champions League, che accorciare sull’Inter capolista; alla fine, il gap si è ampliato con i bianconeri, dando fiato all’obiettivo dichiarato della società, ma dagli ambienti milanisti filtra malumore per come è stata gestita una partita così importante - e così decisiva anche per tutti gli altri club coinvolti - a livello arbitrale".
"Soprattutto perché, evidentemente, non è la prima volta che le scelte dei direttori di gara indirizzano i percorsi in campionato. È fresca, per esempio, la decisione sul rosso a Rabiot, arrivato per doppio giallo in seguito ad un fallo piuttosto leggero del francese su Piccinini, a cui sono seguite proteste, la cui gestualità non è sembrata così pesante. O, tornando a dicembre, il gol del momentaneo 3-1 annullato a Pulisic in Milan-Sassuolo per presunto fallo di Loftus-Cheek; quella partita, poi, finì 2-2. E la classifica, come dopo ieri, sarebbe potuta essere diversa".
(Fonte: Corriere dello Sport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA