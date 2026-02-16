"Il clamoroso strascico di Inter-Juventus ha, indirettamente, investito anche il Milan, sabato sera spettatore molto interessato del match del Meazza. I rossoneri, avendo vinto a Pisa, avrebbero potuto guadagnare punti sia sulla Juventus, rivale per la qualificazione alla prossima Champions League, che accorciare sull’Inter capolista; alla fine, il gap si è ampliato con i bianconeri, dando fiato all’obiettivo dichiarato della società, ma dagli ambienti milanisti filtra malumore per come è stata gestita una partita così importante - e così decisiva anche per tutti gli altri club coinvolti - a livello arbitrale".