Il commissario tecnico azzurro sarà domani sera in tribuna per assistere alla sfida tra nerazzurri e bianconeri

Tra i tantissimi ospiti presenti domani sera a San Siro per Inter-Juventus ci sarà anche Rino Gattuso. Il commissario tecnico azzurro potrà visionare da vicino i diversi selezionabili impegnati nella sfida del Meazza. Lo conferma La Stampa in edicola stamattina:

"Non solo un derby d’Italia. Domani sera, a Milano, sarà anche un derby «da» Italia. Intesa come Nazionale italiana. Mica per niente nella lista degli spettatori particolarmente interessati presenti a San Siro risulta il commissario tecnico Rino Gattuso. Del resto tra poco più di un mese – giovedì 26 marzo – gli azzurri saranno impegnati nella prima, e si spera non ultima, partita degli spareggi per i Mondiali: si gioca a Bergamo contro l’Irlanda del Nord".