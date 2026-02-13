FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa Stampa – Inter-Juventus sarà anche derby «da» Italia: presente Gattuso a San Siro

news

Stampa – Inter-Juventus sarà anche derby «da» Italia: presente Gattuso a San Siro

Stampa – Inter-Juventus sarà anche derby «da» Italia: presente Gattuso a San Siro - immagine 1
Il commissario tecnico azzurro sarà domani sera in tribuna per assistere alla sfida tra nerazzurri e bianconeri
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Tra i tantissimi ospiti presenti domani sera a San Siro per Inter-Juventus ci sarà anche Rino Gattuso. Il commissario tecnico azzurro potrà visionare da vicino i diversi selezionabili impegnati nella sfida del Meazza. Lo conferma La Stampa in edicola stamattina:

Stampa – Inter-Juventus sarà anche derby «da» Italia: presente Gattuso a San Siro- immagine 2
Getty

"Non solo un derby d’Italia. Domani sera, a Milano, sarà anche un derby «da» Italia. Intesa come Nazionale italiana. Mica per niente nella lista degli spettatori particolarmente interessati presenti a San Siro risulta il commissario tecnico Rino Gattuso. Del resto tra poco più di un mese – giovedì 26 marzo – gli azzurri saranno impegnati nella prima, e si spera non ultima, partita degli spareggi per i Mondiali: si gioca a Bergamo contro l’Irlanda del Nord".

Leggi anche
Inter-Juventus, Barella e Calhanoglu ci saranno? Chivu pensa alla staffetta: le ultime
Inter-Juventus, Spalletti non parlerà in conferenza: ecco i motivi comunicati dai bianconeri

© RIPRODUZIONE RISERVATA