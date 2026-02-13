Siamo ormai alla viglia di Inter-Juventus e Cristian Chivu è alle prese con le ultime valutazioni sulla formazione che affronterà i bianconeri

Marco Macca Redattore 13 febbraio 2026 (modifica il 13 febbraio 2026 | 13:32)

Siamo ormai alla viglia di Inter-Juventus e Cristian Chivu è alle prese con le ultime valutazioni sulla formazione che affronterà i bianconeri. Fra queste, il possibile impiego di Barella e Calhanoglu, al rientro dai rispettivi infortuni, o almeno di uno dei due. Scrive Il Giorno:

"Come in una staffetta, Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella potrebbero dividersi il minutaggio nel corso di Inter-Juventus. Si sono uniti entrambi al gruppo solo ad inizio settimana, dopo gli allenamenti a parte a cui sono stati costretti dai rispettivi infortuni. Per il turco un risentimento muscolare al soleo sinistro che lo ha tenuto fuori dalla sfida al Napoli dell’11 gennaio in poi, per l’azzurro al muscolo psoas della coscia destra con stop forzato dopo Inter-Arsenal del 20 gennaio".

"Difficile che Chivu dia spazio da subito ad entrambi nel derby d’Italia di domani. Innanzitutto perché non avrebbero l’intera gara nelle gambe, dopo il lavoro affrontato nelle ultime settimane per recuperare. Si rischierebbe di accollarsi due cambi “obbligati“ sul groppone prima ancora di cominciare la partita. In secondo luogo perché la squadra ha affrontato la doppia assenza senza batter ciglio, vincendo tutte le partite".

(Fonte: Il Giorno)