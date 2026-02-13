FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa Inter-Juventus, Spalletti non parlerà in conferenza: ecco i motivi comunicati dai bianconeri

news

Inter-Juventus, Spalletti non parlerà in conferenza: ecco i motivi comunicati dai bianconeri

Inter-Juventus, Spalletti non parlerà in conferenza: ecco i motivi comunicati dai bianconeri - immagine 1
Luciano Spalletti ha deciso di non rilasciare dichiarazioni nella consueta conferenza stampa alla vigilia di Inter-Juventus
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Contrariamente a Cristian Chivu, Luciano Spalletti ha deciso di non rilasciare dichiarazioni nella consueta conferenza stampa alla vigilia di Inter-Juventus.

Inter-Juventus, Spalletti non parlerà in conferenza: ecco i motivi comunicati dai bianconeri- immagine 2
Getty

Come riferisce il Giornale, ecco i motivi comunicati ufficialmente dal club bianconero:

Juventus Spalletti
Getty Images

"Venerdì 13, Spalletti passa. Anzi, tace. Chissà se c'è la scaramanzia dietro la scelta del tecnico di non fare la conferenza stampa prima della sfida con l'Inter. Al suo posto, la Juventus farà parlare il capitano Locatelli, ufficialmente per consentire al tecnico di concentrarsi meglio sulla preparazione della partita".

(Fonte: Il Giornale)

Leggi anche
Retroscena Il Giorno: “L’Inter a gennaio ha provato davvero a fare questo grande...
Inter-Juve, San Siro ancora sold out e incasso super: “Vicino al record del derby...

© RIPRODUZIONE RISERVATA