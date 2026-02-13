Contrariamente a Cristian Chivu, Luciano Spalletti ha deciso di non rilasciare dichiarazioni nella consueta conferenza stampa alla vigilia di Inter-Juventus.
Inter-Juventus, Spalletti non parlerà in conferenza: ecco i motivi comunicati dai bianconeri
Luciano Spalletti ha deciso di non rilasciare dichiarazioni nella consueta conferenza stampa alla vigilia di Inter-Juventus
Come riferisce il Giornale, ecco i motivi comunicati ufficialmente dal club bianconero:
"Venerdì 13, Spalletti passa. Anzi, tace. Chissà se c'è la scaramanzia dietro la scelta del tecnico di non fare la conferenza stampa prima della sfida con l'Inter. Al suo posto, la Juventus farà parlare il capitano Locatelli, ufficialmente per consentire al tecnico di concentrarsi meglio sulla preparazione della partita".
(Fonte: Il Giornale)
