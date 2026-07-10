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CdS rivela: “Inter, per Khalaili incontro ieri a Milano: per chiuderla c’è voluto…”

Khalaili
La ricostruzione su quanto accaduto nella giornata di ieri nella trattativa per far sbarcare subito a Milano l’esterno
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

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Piero Ausilio ha piazzato la zampata sul fronte Khalaili nella giornata di ieri. Il direttore sportivo dell’Inter ha chiuso la trattativa che andava avanti ormai da settimane con un rilancio che ha accontentato l’Union Saint-Gilloise. Rivela infatti il Corriere dello Sport:

CdS rivela: “Inter, per Khalaili incontro ieri a Milano: per chiuderla c’è voluto…”- immagine 2

“C'è voluto un ulteriore rilancio, ma, dopo un lungo tira e molla, è finalmente spuntata la fumata bianca Khalaili sarà un giocatore dell'Inter, sbarcherà già oggi a Milano ed effettuerà subito le visite mediche.

 

 

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