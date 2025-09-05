Gli anni passano, ma Francesco Acerbi non ha alcuna intenzione di passare il testimone: il difensore dell'Inter, colonna dell'era inzaghi, vuole rimanere protagonista anche con Chivu, nonostante l'atà che avanza e il contratto in scadenza al termine della stagione.
CdS – Acerbi, testa solo al presente: decisioni rinviate al termine della stagione
Il difensore dell'Inter, nonostante l'avanzare dell'età e il contratto in scadenza, vuole rimanere una colonna della squadra
Qualsiasi discorso legato al futuro verrà rinviato, come spiega il Corriere dello Sport: "Entrambi vogliono un'annata da protagonisti, sperando di alzare qualche trofeo: il tecnico per consacrarsi e iniziare un ciclo, il difensore per chiudere il suo nel miglior modo possibile. L'ambizione passa dalla sterzata necessaria dopo lo stop di una settimana fa.
Un risultato positivo allo Stadium restituirebbe entusiasmo all'ambiente, necessario per affrontare al meglio le partite che verranno. Il focus è solo su quello. Per i saluti e altre riflessioni ci sarà tempo al termine del campionato, quando nel frattempo avrà compiuto 38 anni: fino ad allora continuerà a custodire gelosamente le chiavi della difesa dell'Inter".
