FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa CdS – Acerbi, testa solo al presente: decisioni rinviate al termine della stagione

news

CdS – Acerbi, testa solo al presente: decisioni rinviate al termine della stagione

CdS – Acerbi, testa solo al presente: decisioni rinviate al termine della stagione - immagine 1
Il difensore dell'Inter, nonostante l'avanzare dell'età e il contratto in scadenza, vuole rimanere una colonna della squadra
Fabio Alampi Redattore 

Gli anni passano, ma Francesco Acerbi non ha alcuna intenzione di passare il testimone: il difensore dell'Inter, colonna dell'era inzaghi, vuole rimanere protagonista anche con Chivu, nonostante l'atà che avanza e il contratto in scadenza al termine della stagione.

CdS – Acerbi, testa solo al presente: decisioni rinviate al termine della stagione- immagine 2
Getty Images

Qualsiasi discorso legato al futuro verrà rinviato, come spiega il Corriere dello Sport: "Entrambi vogliono un'annata da protagonisti, sperando di alzare qualche trofeo: il tecnico per consacrarsi e iniziare un ciclo, il difensore per chiudere il suo nel miglior modo possibile. L'ambizione passa dalla sterzata necessaria dopo lo stop di una settimana fa.

CdS – Acerbi, testa solo al presente: decisioni rinviate al termine della stagione- immagine 3
Getty Images

Un risultato positivo allo Stadium restituirebbe entusiasmo all'ambiente, necessario per affrontare al meglio le partite che verranno. Il focus è solo su quello. Per i saluti e altre riflessioni ci sarà tempo al termine del campionato, quando nel frattempo avrà compiuto 38 anni: fino ad allora continuerà a custodire gelosamente le chiavi della difesa dell'Inter".

Leggi anche
GdS – Inter, serve svolta rapida: Marotta sostiene il cambiamento di Chivu
Inter, Akanji cambia tutto: ora la difesa a 4 è possibile! Ecco il nuovo 11 di Chivu

© RIPRODUZIONE RISERVATA