Inter, Lautaro a Bologna vuole battere un tabù e chiudere da protagonista

Il capitano nerazzurro chiuderà la stagione dei Campioni d'Italia regolarmente al suo posto in quel di Bologna

Daniele Vitiello Redattore/inviato 23 maggio 2026 (modifica il 23 maggio 2026 | 15:02)

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Qualcuno tra i suoi compagni impegnati al mondiale come lui ha scelto di fermarsi. Lautaro Martinez proprio non ci riesce. Anzi, vuole a tutti i costi essere in campo. Sempre e comunque. Oggi sarà regolarmente al suo posto in Bologna-Inter, che chiuderà la stagione nerazzurra. Si legge sulla Gazzetta dello Sport:

"In carriera ha graffiato cinque volte i rossoblù, ma mai al Dall’Ara, teatro di incubi recenti. Nel 2022, ad aprile, una papera di Radu spianò la strada al Milan per lo scudetto. Oggi è un’altra storia. L’Inter camminerà sotto i portici con due trofei.

A meno di una cinquina di Douvikas e Malen, gli unici in grado di insidiarlo a livello di reti - 13 a 17... -, il Toro diventerà il capocannoniere della Serie A con meno gol nella storia del campionato a venti squadre. L’unico ad andare sotto i venti in un’annata, tra l’altro. Fin qui, il top scorer più “basso” è stato Alessandro Del Piero, 21 gol nel 2007-08 con la Juventus. Ma il “record” appartiene a un altro argentino che vestiva la dieci: Diego Maradona si laureò capocannoniere con 15 reti nel 1987-88 (le stesse di Roberto Pruzzo con la Roma nel 1981-82). Il campionato era a 16 squadre. Lautaro vuole chiudere da protagonista nonostante il Mondiale imminente.

Akanji, Dumfries, Calhanoglu e Thuram resteranno a casa, risparmiati da Chivu proprio per la Coppa del mondo, ma Lauti no. Vuole graffiare ancora e acquisire minuti e condizione in vista degli Stati Uniti: senza le noie al polpaccio avrebbe superato i venti gol. Oggi farà coppia con Pio Esposito, al ritorno da titolare dopo due giornate".