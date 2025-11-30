Il recupero di Mhkitaryan, l'assenza di Dumfries e il rilancio di Luis Henrique e la ThuLa in attacco per la gara con il Pisa. Intanto tiene banco il momento dell'argentino

Eva A. Provenzano Caporedattore 30 novembre 2025 (modifica il 30 novembre 2025 | 12:24)

Pisa è un fortino. La squadra di Gilardino non perde da sei gare e ha perso di misura solo contro Roma e Napoli, il 5 ottobre ha perso 4-0 contro il Bologna.

"La squadra di Gilardino è riuscita a trovare solidità (non prende gol in casa da 436’), senza rinunciare alla creatività in attacco, dove Tramoni, francese della Corsica è un’arma anche a gara in corso, e aspetta questa sfida dal 1991 (allora decise un gol di Berti)", si legge sul Corriere della Sera a proposito della sfida che oggi attende l'Inter alle 15.

L'Inter invece cerca, dopo due sconfitte, un modo per rialzarsi: "Il ritorno dopo oltre un mese tra i convocati di Mhkitaryan è una buona notizia per Chivu, ma il problema è l’assenza di Dumfries. Carlos Augusto ha giocato due partite fuori posizione, da mancino spostato a destra, con esiti nulli in fase offensiva. Per cui dopo i minuti non indimenticabili al Metropolitano, Luis Henrique potrebbe giocare la sua terza partita da titolare dopo Cagliari e Verona, lontano dalle pressioni di San Siro e con l’obiettivo di dare un contributo maggiore".

Le condizioni di Lautaro — Il brasiliano dovrebbe quindi essere l'unica novità della formazione che affronterà la formazione toscana. C'è un punto interrogativo sul momento di forma di Lautaro Martinez e il quotidiano la spiega così: "È stato sostituito due volte nelle ultime due partite e non è al top dopo la sosta anche per i postumi dei vaccini che ha dovuto fare per andare a giocare in Angola con l’Argentina. I suoi connazionali Alvarez, Simeone e Molina non li hanno fatti, hanno saltato la Nazionale e nel confronto diretto in Champions la differenza un po’ si è vista", scrive il quotidiano sportivo.

Bonny invece è stato fermato dall'influenza. Quindi contro il Pisa, a differenza della gara con l'AM dove c'era lui da titolare, sarà Thuram a partire dal primo minuto insieme all'argentino.

(Fonte: Corriere della Sera)