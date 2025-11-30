CorSera – Inter, quanti intoppi. Sommer calato, ma certi errori…

" L'Inter sta trovando alcuni intoppi nella ricerca di un equilibrio stabile e duraturo, come indicano i fattori più semplici, sintetizzati al massimo. L’Inter segna troppo poco in base alle occasioni che crea e prende troppi gol in rapporto alle occasioni che concede (solo il Verona, ultimo, fa peggio)". Così il Corriere della Sera racconta il momento della squadra di Chivu dopo le due sconfitte inanellate tra campionato, nel derby, e Champions, contro l'Atletico di Simeone.

Oggi torna la Serie A e l'Inter dovrà trovare i gol che le sono venuti a mancare al contrario delle prestazioni. Il quotidiano parla proprio di questo sottolineando che sono venute a mancare alcune certezze a livello individuale.

"Ha sbagliato forse solo il secondo tempo di Napoli e l’approccio a Verona. Ma deve fare i conti con gli errori individuali, certamente non solo quelli di Sommer, il cui rendimento è comunque calato. Si potrebbe pensare che il nuovo atteggiamento più offensivo e aggressivo rischia di aumentarli (vedi Calhanoglu, nel derby e a Madrid), ma la realtà è che certe amnesie come quella sul gol decisivo di Gimenez al Metropolitano sono ormai di vecchia data, come i gol presi nell’ultimo quarto d’ora. Sono 27 dall’inizio della scorsa stagione, 19 solo nel 2025. Anche l’illusione che una preparazione atletica più intensa potesse migliorare la situazione, rischia di essere già accantonata", si legge sul giornale.