Il capitano e il giovane di casa, l'allievo e il maestro. L'Inter scenderà in campo a Udine guidata dalla coppia d'attacco composta da Lautaro Martinez e Pio Esposito. I due hanno legato molto, in campo e fuori, come racconta La Gazzetta dello Sport: "Lautaro prosegue anche nella sua attività didattica: il ragazzo che ha preso a bottega quest'anno cresce che è una bellezza, soprattutto quando può stare al suo fianco.
Inter, Lautaro ha preso Esposito sotto la sua ala: la ThuLa non si tocca, ma…
Contro l'Udinese Pio torna accanto a lui, come accaduto contro il Parma e nella coda della sfida al Lecce di mercoledì. Non sarà solo un normale turno di rotazione: Lautaro fa sentire Esposito al calduccio, protetto e coccolato, lo aiuta a spiccare il volo. L'ultimo gol salvifico del bimbo di casa tre giorni fa nasce proprio da una combinazione con il Toro e, in precedenza, lo stesso argentino ha goduto di assist vincenti del centravantone azzurro, uno che sa vedere il gioco e non solo fare a cazzotti con i difensori.
Insomma, Lautaro ha preso solennemente Esposito sotto la sua ala, anche se la coppia di elezione interista resta quella con Thuram, pronta a riconnettersi in Coppa. Il capitano e il giovane tirato su a Interello, insieme, dovranno governare la vetta ed evitare i piani diabolici di sorpasso del Milan. Incidentalmente, dovranno pure cancellare il ricordo fresco dell’andata, quando l'Udinese inflisse la prima sconfitta alla compagnia di Chivu".
