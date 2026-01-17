Il capitano e il giovane di casa, l'allievo e il maestro. L'Inter scenderà in campo a Udine guidata dalla coppia d'attacco composta da Lautaro Martinez e Pio Esposito. I due hanno legato molto, in campo e fuori, come racconta La Gazzetta dello Sport: "Lautaro prosegue anche nella sua attività didattica: il ragazzo che ha preso a bottega quest'anno cresce che è una bellezza, soprattutto quando può stare al suo fianco.