“Ha capito (Chivu, ndr) che sarebbe stato riduttivo approfittare del talento dell’argentino soltanto negli ultimi metri. Ha ampliato non poco il suo raggio d’azione, concedendogli piena libertà. Senza portarlo a trascurare affatto la sua passione principale: fare gol. In Serie A nessuno a oggi può realisticamente coltivare l'ambizione di tenere il suo passo: con 14 reti dopo 24 presenze viaggia a una velocità troppo alta per qualsiasi rivale”.

Ora l’obiettivo è ovviamente avvicinarsi più possibile ad Altobelli, fermo a 209, e Meazza, ampiamente davanti a tutti con 286 realizzazioni. Con la Juventus, nel Derby d’Italia, ci sarà la possibilità di staccare Bonimba.

“I numeri che continua a collezionare consolidano il diritto di essere nella cerchia ristretta dei più grandi di sempre. In una stagione, tra l’altro, partita decisamente in salita. Anche per il duro sfogo dello scorso 30 giugno. Le parole del capitano negli States fecero vibrare lo spogliatoio e l’intero ambiente. Furono un modo per mettere in chiaro la direzione da seguire per rialzarsi dalle macerie di Monaco. Oltre sette mesi dopo non si può di certo dire che i compagni non abbiano recepito il messaggio. Il capitano dettò la via, un’abitudine che ha anche in campo. A suon di prestazioni e gol” conclude il Corriere dello Sport.