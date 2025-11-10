Il quotidiano racconta la partita di San Siro contro la Lazio che ha portato la squadra di Chivu al primo posto in classifica a pari merito con la Roma

Eva A. Provenzano Caporedattore 10 novembre - 20:30

"L’occasione offerta dalla sconfitta del Napoli e dal pareggio del Milan era talmente invitante che l’Inter ha lasciato passare pochissimi minuti per concretizzare la riconquista della vetta, in coabitazione con la Roma. Merito di Lautaro che ha sorpreso Provedel al 3’ con una conclusione improvvisa".

La Stampa racconta la partita con la Lazio e parla del gol instantaneo dell'argentino che è servito a "sgretolare subito la resistenza della Lazio che non subiva gol da 4 giornate ed era imbattuta da 6".

"La squadra di Sarri reagisce solo con qualche azione interessante di Zaccagni, ma sono i nerazzurri a sfiorare il raddoppio, fallito da Lautaro. Ci pensa Bonny a mettere in sicurezza il risultato nella ripresa con un tocco comodissimo, favorito dal solito cross di pura classe griffato Dimarco. Sarri inserisce lo spauracchio Pedro, decisivo a maggio nel togliere lo scudetto all’Inter. Questa volta lo spagnolo non spaventa San Siro. Lo fa Gila che colpisce un palo e Sommer contribuisce con una parata su Pellegrini. La prima difesa dello status di capolista, alla ripresa, sarà affidata al derby", si legge nell'articolo pubblicato dal quotidiano.

(Fonte: La Stampa)