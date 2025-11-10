Il giornale parla delle parole dell'allenatore del Napoli dopo la sconfitta contro il Bologna e si sofferma anche sui meriti dell'allenatore nerazzurro

Eva A. Provenzano Caporedattore 10 novembre 2025 (modifica il 10 novembre 2025 | 17:02)

L'analisi dell'ultima giornata di campionato del quotidiano Libero parte dallo sfogo finale diAntonio Conte dopo la sconfitta contro il Bologna. "Le sue dichiarazioni - scrive il quotidiano - sembrano l'inizio della fine, l'avvia all'esplorazione di una via di fuga. Ne fece di simili alla Juventus e all'Inter. E quella frase «Non voglio accompagnare il morto», ricorda in maniera sinistra gli addii a Chelsea e Tottenham".

"Il “gamberismo” del tecnico campione in carica ha creato un vuoto che le altre non potevano colmare. Il Milan veniva dall'ignoto e Allegri dall'anno sabbatico, giusto non promettere mari e monti. La Juventus ha problemi strutturali che non può Spalletti risolvere in dieci giorni. L'Atalanta è crollata nelle sue scelte mediocri per definizione mentre la Roma di Gasperini è un'incognita", si legge sullo stesso giornale.

"L'Inter? Chivu aveva troppi problemi da risolvere per lanciarsi un harakiri cominicativo e si è dimostrato saggio nel crescere per gradi assieme al rendimento della squadra. Come Gasp sta issando la Roma lassù, Chivu ha spinto di nuovo l'Inter fuori dall'oscurità. Occhio perché i nerazzurri possono cominciare il campionato che preferiscono, la lotta in solitaria o quasi. A margine - anzi non più a margine - c'è qualcuno che sta dimostrando un'ambizione vera, il Bologna di Italiano, al momento migliore allenatore del campionato, fa sempre bene, alza il livello anche se il livello della rosa si abbassa. Lui si che non corre come un gambero", conclude il quotidiano.

(Fonte: Libero)