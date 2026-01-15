FC Inter 1908
Inter-Lecce, pagelle CorSport: Barella e altri 3 non prendono la sufficienza

L'Inter non ha disputato una grandissima partita contro il Lecce e ciò si nota anche dai voti del Corriere dello Sport
L'Inter non ha disputato una grandissima partita contro il Lecce e ciò si nota anche dai voti del Corriere dello Sport. Tante sufficienze, un solo giocatore con un voto alto e quattro rimandati.

Il migliore in campo è, ovviamente, l'autore del gol vittoria, Pio Esposito: "L’ariete nerazzurro ha gonfiato i muscoli nel momento del bisogno. Il gol dall’importanza clamorosa vale il pieno d’adrenalina anche per le prossime partite", con tanto di 7 in pagella per lui.

Tutto il resto della squadra prende 6 per il CorSport ad eccezione di quattro giocatori: si tratta di Diouf, Barella, Thuram e Bonny. "Grande imprecisione nei suggerimenti e poca lucidità nel rifinire l’azione. Gara al di sotto dei suoi standard", il commento su Barella.

"Adattato nuovamente a destra per far riprendere fiato a Luis Henrique. Non può essere lui l’unica alternativa al brasiliano per un altro mese", quello invece su Diouf.

PAGELLE INTER-LECCE CORRIERE DELLO SPORT

Sommer 6

Akanji 6

Acerbi 6

Bastoni 6

Diouf 5,5 (Luis Henrique 6)

Barella 5,5 (Frattesi 6)

Zielinski 6

Mkhitaryan 6 (Lautaro 6)

Carlos Augusto 6

Thuram 5,5 (Sucic sv)

Bonny 5,5 (Esposito 7)

