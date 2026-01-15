L'Inter non ha disputato una grandissima partita contro il Lecce e ciò si nota anche dai voti del Corriere dello Sport. Tante sufficienze, un solo giocatore con un voto alto e quattro rimandati.
Inter-Lecce, pagelle CorSport: Barella e altri 3 non prendono la sufficienza
Il migliore in campo è, ovviamente, l'autore del gol vittoria, Pio Esposito: "L’ariete nerazzurro ha gonfiato i muscoli nel momento del bisogno. Il gol dall’importanza clamorosa vale il pieno d’adrenalina anche per le prossime partite", con tanto di 7 in pagella per lui.
Tutto il resto della squadra prende 6 per il CorSport ad eccezione di quattro giocatori: si tratta di Diouf, Barella, Thuram e Bonny. "Grande imprecisione nei suggerimenti e poca lucidità nel rifinire l’azione. Gara al di sotto dei suoi standard", il commento su Barella.
"Adattato nuovamente a destra per far riprendere fiato a Luis Henrique. Non può essere lui l’unica alternativa al brasiliano per un altro mese", quello invece su Diouf.
PAGELLE INTER-LECCE CORRIERE DELLO SPORT—
Sommer 6
Akanji 6
Acerbi 6
Bastoni 6
Diouf 5,5 (Luis Henrique 6)
Barella 5,5 (Frattesi 6)
Zielinski 6
Mkhitaryan 6 (Lautaro 6)
Carlos Augusto 6
Thuram 5,5 (Sucic sv)
Bonny 5,5 (Esposito 7)
