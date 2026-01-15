Tuttosport esalta Pio Esposito: “Predestinato! Ad oggi è il giocatore più…”

"Probabilmente la peggior Inter di Chivu è così stata salvata e mandata in estasi dal suo pupillo", dice Tuttosport su Pio Esposito

"Il secondo gol in Serie A. La quarta rete in questa stagione. La prova sul campo di essere potenzialmente un predestinato . Pio Esposito ricorderà a lungo la serata di ieri, visto che ha siglato la prima marcatura in campionato davanti ai tifosi nerazzurri (dopo quello a San Siro con la maglia della nazionale con la Norvegia e la realizzazione in Coppa Italia contro il Venezia), regalando all’Inter il platonico titolo di campione d’inverno, ma soprattutto tre punti di platino per la sua squadra, che approfitta del pari a reti inviolate del Napoli col Parma e così allunga in classifica a più sei sui campani". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito alla vittoria dell'Inter contro il Lecce a San Siro.

"Probabilmente la peggior Inter di Chivu è così stata salvata e mandata in estasi dal suo pupillo, quel ragazzo che a tutti gli effetti rappresenta oggi il giocatore più promettente allenato dal tecnico rumeno nelle giovanili nerazzurre .

Normale che a fine gara e dopo il gol dell’1-0 i due si siano abbracciati, consci che a fine stagione la rete del 94 nerazzurro potrebbe avere un peso specifico enorme. Pio oggi non è ancora un campione affermato, ma certamente le sue ultime prestazioni fanno presagire qualcosa di potenzialmente davvero importante, col ventenne che gioca con grinta, protegge palla e fa salire la squadra come un veterano, mostra fame di vittoria e quella cattiveria sportiva tipica di chi vuole arrivare lontanissimo", aggiunge poi Tuttosport.