"Il secondo gol in Serie A. La quarta rete in questa stagione. La prova sul campo di essere potenzialmente un predestinato. Pio Esposito ricorderà a lungo la serata di ieri, visto che ha siglato la prima marcatura in campionato davanti ai tifosi nerazzurri (dopo quello a San Siro con la maglia della nazionale con la Norvegia e la realizzazione in Coppa Italia contro il Venezia), regalando all’Inter il platonico titolo di campione d’inverno, ma soprattutto tre punti di platino per la sua squadra, che approfitta del pari a reti inviolate del Napoli col Parma e così allunga in classifica a più sei sui campani". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito alla vittoria dell'Inter contro il Lecce a San Siro.
Tuttosport esalta Pio Esposito: “Predestinato! Ad oggi è il giocatore più…”
"Probabilmente la peggior Inter di Chivu è così stata salvata e mandata in estasi dal suo pupillo, quel ragazzo che a tutti gli effetti rappresenta oggi il giocatore più promettente allenato dal tecnico rumeno nelle giovanili nerazzurre.
Normale che a fine gara e dopo il gol dell’1-0 i due si siano abbracciati, consci che a fine stagione la rete del 94 nerazzurro potrebbe avere un peso specifico enorme. Pio oggi non è ancora un campione affermato, ma certamente le sue ultime prestazioni fanno presagire qualcosa di potenzialmente davvero importante, col ventenne che gioca con grinta, protegge palla e fa salire la squadra come un veterano, mostra fame di vittoria e quella cattiveria sportiva tipica di chi vuole arrivare lontanissimo", aggiunge poi Tuttosport.
