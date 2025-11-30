FC Inter 1908
Inter, l’intoppo dell’ultim’ora è un nemico invisibile. Ma c’è una buona notizia

L'aggiornamento dalla Gazzetta dello Sport di oggi a proposito dei nerazzurri in avvicinamento alla gara di Pisa
Daniele Vitiello
L'Inter di Chivu torna in campo questo pomeriggio. In attesa di capire quali saranno le scelte di formazione, dalla Gazzetta dello Sport di oggi arriva un aggiornamento sull'infermeria nerazzurra. Si legge infatti:

"L’intoppo dell’ultim’ora è un nemico invisibile: il virus che ha colpito Angelo Bonny decurta il contingente offensivo dell’Inter. Chivu lo avrebbe mandato in panchina, chiaro, ma in ogni caso sfruttato come pietra vergine nel secondo tempo, per scardinare la difesa del Pisa oppure per controllare meglio il risultato favorevole. Bonny dovrebbe comunque recuperare per l’ottavo di finale di mercoledì contro il Venezia.

 

Il ritorno Per contro, la buona notizia è il rientro tra i convocati di Henrikh Mkhitaryan. Mancava da oltre un mese e per la precisione dal discusso contrasto con Di Lorenzo che causò il rigore per il Napoli, poi duramente contestato da Marotta. L’infortunio muscolare è stato smaltito, tanto che da diversi giorni Mkhitaryan si allenava con il gruppo: dopo un colloquio con Chivu, si è messo a disposizione per andare in panchina a Pisa. Potremmo vederlo per uno spezzone".

