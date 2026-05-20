" La squadra dovrebbe ritrovarsi a metà luglio per i test atletici prima di prendere un aereo verso la Baden-Württemberg , regione tedesca nella parte sud-occidentale del paese. Lì un ritiro ad alta quota vedrà riunita un’Inter orfana dei nazionali al Mondiale, ma i fan locali o che seguiranno la squadra a più di 500 chilometri da Milano, oltre ad andare a visitare i musei della Porsche e della Mercedes oppure uno dei castelli che svettano tra le montagne locali, potranno sicuramente tornare a casa con un autografo di qualche azzurro", si legge su La Gazzetta dello Sport.

"I lavori in Germania dureranno una decina di giorni, poi l’Inter rientrerà a Milano prima di esibirsi dall’altro lato del mondo ad agosto; a Hong Kong, contro il City, e poi in Australia per due antipasti di Serie A contro Milan e Juventus. Un’estate piena di appuntamenti e di circa 30 mila chilometri di viaggi", aggiunge il quotidiano.