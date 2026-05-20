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Inter, la nuova stagione partirà a metà luglio, poi il ritiro in Germania. Tutte le tappe
Terminata la stagione con la partita di Bologna, l'Inter prima di andare in vacanza pianificherà la prossima stagione. Queste le principali tappe della nuova annata dei nerazzurri.
"La squadra dovrebbe ritrovarsi a metà luglio per i test atletici prima di prendere un aereo verso la Baden-Württemberg, regione tedesca nella parte sud-occidentale del paese. Lì un ritiro ad alta quota vedrà riunita un’Inter orfana dei nazionali al Mondiale, ma i fan locali o che seguiranno la squadra a più di 500 chilometri da Milano, oltre ad andare a visitare i musei della Porsche e della Mercedes oppure uno dei castelli che svettano tra le montagne locali, potranno sicuramente tornare a casa con un autografo di qualche azzurro", si legge su La Gazzetta dello Sport.
"I lavori in Germania dureranno una decina di giorni, poi l’Inter rientrerà a Milano prima di esibirsi dall’altro lato del mondo ad agosto; a Hong Kong, contro il City, e poi in Australia per due antipasti di Serie A contro Milan e Juventus. Un’estate piena di appuntamenti e di circa 30 mila chilometri di viaggi", aggiunge il quotidiano.
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