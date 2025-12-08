L'analisi del Corriere dello Sport sui miglioramenti di Luis Henrique, autore di una grande partita contro il Como

Matteo Pifferi Redattore 8 dicembre 2025 (modifica il 8 dicembre 2025 | 11:16)

"In casa nerazzurra anche Luis Henrique ha goduto finalmente di una boccata d’ossigeno importante. Aveva avuto già le sue chance prima di Inter-Como, senza però mai sfruttarle appieno". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport su Luis Henrique dopo la prova, molto convincente, dell'esterno brasiliano contro il Como.

"La prestazione di sabato è invece una sorta di fune a cui aggrapparsi, iniezione di fiducia che può trascinarlo definitivamente fuori dalla timidezza di questi mesi. Sarà un aiuto valido per scalare la vetta della consapevolezza e diventare un’alternativa valida per il suo allenatore. Perché la sensazione che hanno avuto in molti sul brasiliano trova riscontri anche dentro le mura di Appiano Gentile: ciò che più lo ha frenato finora è stato l’aspetto mentale. Aveva bisogno di sbloccarsi, per togliersi di dosso la paura di sbagliare, la più grande nemica che ha incontrato dal suo arrivo a Milano", sottolinea ancora il quotidiano.

L'assist per Lautaro può essere dunque la miccia per accendere Luis Henrique e farlo sbloccare definitivamente. "Senza dubbio è servito a mettere in discesa la partita dell’Inter contro il Como e, in particolare, quella del brasiliano: a mente sgombra è stato più facile trattare il pallone con una confidenza che non aveva mai mostrato prima. Se l’è cavata discretamente anche nel fraseggio con i compagni, a loro volta portati a chiamarlo in causa molto più che in passato. Ha caratteristiche preziose per lo sviluppo del gioco nerazzurro, soprattutto in fase di transizione si sposa perfettamente con quelli che sono meccanismi ormai consolidati: l’intesa con i compagni non può che migliorare nel tempo attraverso altre chance che a questo punto di sicuro l’allenatore non gli negherà", spiega il Corriere dello Sport.

Luis Henrique contro il Como ha giocato la prima partita da titolare a San Siro dopo averne giocate altre tre lontano dal Meazza. Una strategia quella di Chivu per aiutarlo a sbloccarsi definitivamente. Anche in questo il tecnico romeno ci è riuscito e ora l'ex Marsiglia non può e non deve fermarsi.