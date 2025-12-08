Contro il Como è arrivata una conferma, come se ce ne fosse il bisogno, sul valore dell'Inter. Un 4-0 che non lascia spazio ad altre interpretazioni con un'Inter praticamente perfetta che ha concesso, di fatto, due occasioni in 90' a fronte di una mole di gioco incredibile prodotta.
Chivu e Inzaghi, ora una domanda sorge quasi spontanea
L'edizione odierna di Tuttosport allarga il discorso e inizia a porsi una domanda su Chivu e Inzaghi: "Chivu-Inzaghi, sorpasso quasi completato? La domanda, dopo il roboante 4-0 contro il Como di sabato sera, sorge spontanea, guardando i punti in classifica ottenuti dal tecnico rumeno dopo quattordici giornate di campionato, ovvero 30, contro i 28 messi insieme dall’allenatore piacentino nel suo ultimo torneo di Serie A in nerazzurro.
Anche altri numeri certificano questa tendenza: l'Inter '25-26 ha segnato più gol rispetto a quella del '24-25 (32 contro 31) e ha subito meno reti (13 contro 17); ha vinto più gare (10 contro 8), ma ne ha perse di più (4 contro 2), a fronte di zero pareggi (contro i 4 di dodici mesi fa). C’è bisogno però pure di una premessa, obbligatoria, perché il confronto avviene fra un tecnico, Simone Inzaghi, che in quattro stagioni a Milano ha scritto la storia recente dell’Inter, vincendo uno scudetto, due Coppe Italia e tre Supercoppe italiane, oltre a raggiungere per due volte la finale di Champions. E un altro, Cristian Chivu, che allena la squadra da soli sei mesi, ha raccolto finora 24 presenze in panchina (per un totale di 37 da tecnico professionista) e deve dimostrare sostanzialmente ancora tutto".
"Scritto ciò, è normale che dopo un terzo della stagione un bilancio vada tracciato e l’Inter di Chivu, nonostante alcuni tonfi importanti - vedi gli scontri diretti con Juventus, Napoli e Milan in campionato; Atletico Madrid in Champions - e dei difetti non del tutto cancellati rispetto al recente passato (cali nel finale, troppi gol subiti in determinate occasioni), sta trovando sempre di più una sua fisionomia, confermandosi una delle principali forze non solo del nostro campionato, ma pure della Champions. Al di là dei trofei che naturalmente daranno un peso - e un voto - alla carriera dell’ex tripletista da allenatore dell’Inter, per considerare però completo il sorpasso della squadra di Chivu su quella di Inzaghi, servirà superare il prossimo step. Ovvero l’esame Liverpool", scrive Tuttosport.
