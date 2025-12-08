Chivu e Inzaghi, ora una domanda sorge quasi spontanea

Anche altri numeri certificano questa tendenza: l'Inter '25-26 ha segnato più gol rispetto a quella del '24-25 (32 contro 31) e ha subito meno reti (13 contro 17); ha vinto più gare (10 contro 8), ma ne ha perse di più (4 contro 2), a fronte di zero pareggi (contro i 4 di dodici mesi fa). C’è bisogno però pure di una premessa, obbligatoria, perché il confronto avviene fra un tecnico, Simone Inzaghi, che in quattro stagioni a Milano ha scritto la storia recente dell’Inter, vincendo uno scudetto, due Coppe Italia e tre Supercoppe italiane, oltre a raggiungere per due volte la finale di Champions. E un altro, Cristian Chivu, che allena la squadra da soli sei mesi, ha raccolto finora 24 presenze in panchina (per un totale di 37 da tecnico professionista) e deve dimostrare sostanzialmente ancora tutto".