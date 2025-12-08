"La buona, anzi buonissima notizia per Chivu è aver recuperato quasi tutta la rosa , anche pensando alla Supercoppa italiana. Thuram ha spezzato il ramadan realizzativo con 3 gol nelle ultime 2 partite mentre Mkhitaryan sta recuperando la migliore condizione dopo l’infortunio. Con due calciatori così forti ed esperti sarà più semplice anestetizzare la tensione, specialmente nelle fasi turbolente della partita. Se poi Luis Henrique è davvero il calciatore che abbiamo ammirato sabato scorso, anche la perdurante assenza di Dumfries potrà essere tollerata", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

"Al resto può contribuire Lautaro, che ha ritrovato i gol e persino il sorriso: è stato ottimo il lavoro dello psicologo al quale il Toro si è saggiamente affidato per gestire gli up and down che toccano ogni atleta. Lautaro tra l’altro ha segnato in tutte e cinque le partite di Champions League giocate a San Siro nel 2025, per un totale di 8 gol. Contro il Liverpool cercherà di allungare la serie per eguagliare il record di Andriy Shevchenko, unico giocatore di una squadra italiana (il Milan) a centrare il bersaglio in sei partite domestiche di fila. Con un attaccante come lui, non c’è motivo di avere paura", aggiunge il quotidiano.