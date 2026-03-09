Brutta prestazione dell'Inter che perde ancora il derby e ora vede il suo vantaggio sul Milan ridotto a 7 punti di distanza. L'Inter dovrà recuperare presto gli infortunati e riprendere subito la marcia.
Inter, mai scudetto con due derby persi. Ora toccherà a Chivu inventarsi qualcosa per….
"L’ultima volta che il Milan ha vinto entrambi i derby di campionato è stato nel 2010-2011, l’allenatore era Massimiliano Allegri che festeggiò lo scudetto. Al contrario, l’Inter non ha mai vinto uno scudetto dopo aver perso i due derby stagionali. Le statistiche sono così: incoraggiano e inquietano. Conta di più il campo, e il campo ha sorriso ancora una volta al Milan che ha vinto il quinto degli ultimi 7 derby. L’Inter non ne conquista uno dal 22 aprile 2024 e negli ultimi 3 non ha fatto un gol. Allegri ora è a un passo dalla mission aziendale, il posto Champions: la Roma quinta è sprofondata a -9. Chivu ha ancora un buon margine di vantaggio, 7 punti, ma non può più sbagliare e deve recuperare in fretta gli assenti. Entro le prossime 4 giornate, incrocerà Atalanta, Como e Roma. Inciampare e trovarsi addosso il Diavolo è un attimo", sottolinea La Gazzetta dello Sport.
"L’ultima illusione è quel braccio di Ricci. Il Milan nella sofferenza difensiva ci sguazza, pirati come Pavlovic e Tomori si esaltano, Modric è sempre magicamente dove cade il pallone, Rabiot combatte con l’umiltà di un debuttante e scrosta un gol fatto di Pio sulla linea. Allegri, che ha qualche vagonata di esperienza più di Chivu, sa come si portano a casa partite come queste. Se si volta, vede la quinta distante 9 punti e sente avvicinarsi la musichetta della Champions; se guarda avanti, vede l’Inter a +7 e gli viene da sorridere, con l’acquolina in bocca. Ora toccherà a Chivu inventarsi l’esperienza che non ha per impedire all’Inter di andare in bambola e portare a casa uno scudetto che è ancora saldamente nelle sue mani. Ma è diventato scivoloso", aggiunge il quotidiano.
