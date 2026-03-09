Sta facendo inevitabilmente molto discutere l'episodio nel finale del derby di ieri tra Milan e Inter del fallo di mano di Ricci

Sta facendo inevitabilmente molto discutere l'episodio nel finale del derby di ieri tra Milan e Inter: dopo un'incursione di Dumfries, Ricci colpisce nettamente il pallone con il braccio destro. Doveri non vede e non fischia, il VAR nemmeno lo richiama.