news

Milan-Inter, Corsera sicuro: “Tocco di braccio in area di Ricci: andava rivisto” - immagine 1
Sta facendo inevitabilmente molto discutere l'episodio nel finale del derby di ieri tra Milan e Inter del fallo di mano di Ricci
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Sta facendo inevitabilmente molto discutere l'episodio nel finale del derby di ieri tra Milan e Inter: dopo un'incursione di Dumfries, Ricci colpisce nettamente il pallone con il braccio destro. Doveri non vede e non fischia, il VAR nemmeno lo richiama.

Milan-Inter, Corsera sicuro: “Tocco di braccio in area di Ricci: andava rivisto”- immagine 2
Getty Images

Ma il Corriere della Sera è sicuro nel suo giudizio sull'episodio: "Nel recupero, oltre a un gol-non gol su un corner (Doveri fischia prima), poi c’è un tocco di braccio di Ricci in area, che fa molto discutere: andava rivisto".

