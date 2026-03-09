Sta facendo inevitabilmente molto discutere l'episodio nel finale del derby di ieri tra Milan e Inter: dopo un'incursione di Dumfries, Ricci colpisce nettamente il pallone con il braccio destro. Doveri non vede e non fischia, il VAR nemmeno lo richiama.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news rassegna stampa Milan-Inter, Corsera sicuro: “Tocco di braccio in area di Ricci: andava rivisto”
news
Milan-Inter, Corsera sicuro: “Tocco di braccio in area di Ricci: andava rivisto”
Sta facendo inevitabilmente molto discutere l'episodio nel finale del derby di ieri tra Milan e Inter del fallo di mano di Ricci
Ma il Corriere della Sera è sicuro nel suo giudizio sull'episodio: "Nel recupero, oltre a un gol-non gol su un corner (Doveri fischia prima), poi c’è un tocco di braccio di Ricci in area, che fa molto discutere: andava rivisto".
© RIPRODUZIONE RISERVATA