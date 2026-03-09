L'Inter si è presentata ieri nel derby senza Lautaro e Thuram in attacco. Chivu ha schierato i due giovani Esposito e Bonny

Andrea Della Sala 9 marzo 2026

L'Inter si è presentata ieri nel derby senza Lautaro e Thuram in attacco. Chivu ha schierato i due giovani Esposito e Bonny, gli unici giocatori a disposizione nel reparto offensivo.

"Il primo derby da titolari di Esposito e Bonny è stato da matita rossa, senza guizzi e senza tiri in porta. Prima di ieri avevano giocato insieme solo 217 minuti in tutte le competizioni, sempre da subentrati e nei minuti finali. Il forfait di Thuram, neanche in panchina, ha costretto Chivu a varare la nuova giovane coppia. Pio Esposito ha vent’anni, Bonny ne ha ventidue: 42 primavere in totale. Due in meno di Modric, quarant’anni e passa, tra i migliori in campo. Prima di ieri, insieme, avevano confezionato solo un gol nel 4-0 contro l’Union Saint Gilloise, con rete di Pio su assist del francese", analizza La Gazzetta dello Sport.

"I numeri ne certificano la prestazione: seconda partita di fila senza segnare — prima volta in stagione —, quarta totale dopo Como, Liverpool e soprattutto Milan. L’Inter non ha segnato né all’andata né al ritorno. Esposito e Bonny hanno chiuso con zero tiri nello specchio, tre tiri respinti e uno fuori del francese. Pochi anche i passaggi positivi, rispettivamente otto e nove, così come i contrasti vinti: entrambi zero. De Winter e Pavlovic ne hanno preso le misure e li hanno contenuti con anticipi a raffica e duelli, quasi tutti vinti. Pio, a differenza di Bonny, ha giocato più di sponda e ha provato a servire Dimarco o Luis Henrique, ma non s’è visto quasi mai. Il tutto sotto gli occhi di un Lautaro deluso, amaro, tenuto a freno dall’infortunio al polpaccio. L’argentino è andato in panchina per fare gruppo e restare vicino ai compagni. La sua assenza sta diventando un peso: da quando s’è fatto male — out dopo un’ora sul sintetico del Bodo — l’Inter ha segnato cinque gol in altrettante partite, rimanendo a secco contro Como (0-0) e Milan (ko 1-0) e perdendo la sfida di ritorno contro i norvegesi".

"All’Inter è mancata la profondità data dai lanci dalle retrovie. Lo schema che contraddistingue la verticalità di Chivu. Sul banco degli imputati c’è Bonny, reo di non aver fornito quel gioco a un’Inter chiamata ad appoggiarsi soprattutto su Esposito (due le sponde, più di tutti). A Como — privo dell’infortunato Ange, solo un gol in Serie A in due mesi — Chivu aveva varato una sorta di 3-5-1-1 capace di trasformarsi in 3-4-2-1, con Frattesi e Diouf a sostegno di Pio. Contro l’Atalanta Lautaro sarà ancora out, mentre Thuram dovrebbe recuperare. Il +7 sul Milan resta, ma senza il Toro lì davanti serve di più", aggiunge Gazzetta.