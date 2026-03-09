FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa Inter, reazione nel finale: “Appena Doveri ha fischiato Kolarov contro di lui come un siluro”

news

Inter, reazione nel finale: “Appena Doveri ha fischiato Kolarov contro di lui come un siluro”

Inter, reazione nel finale: “Appena Doveri ha fischiato Kolarov contro di lui come un siluro” - immagine 1
L'Inter ha protestato a seguito del fischio finale dell'arbitro per il fallo di mani di Ricci in area di rigore. Ecco la reazione dei nerazzurri
Andrea Della Sala Redattore 

L'Inter ha protestato a seguito del fischio finale dell'arbitro per il fallo di mani di Ricci in area di rigore. Ecco la reazione dei nerazzurri

"Nelle venti stagioni finite con un tricolore e celebrate ancora con giusta fierezza nella sala dei trofei di viale della Liberazione, l’Inter ha sempre vinto o pareggiato almeno lo straccio di un derby: Cristian Chivu, caduto ancora una volta nella trappola del Diavolo, può essere il primo a cucirsi uno scudetto dopo un doppio scivolone con i cugini. Sempre a patto che, dopo una notte da cancellare dalla memoria, conservi questi punti di vantaggio in classifica (è oro colato, nonostante gli scontri diretti che non vanno proprio giù) e non si faccia intrappolare dalle conseguenze di questa dolorosa sconfitta", scrive La Gazzetta dello Sport.

Inter, reazione nel finale: “Appena Doveri ha fischiato Kolarov contro di lui come un siluro”- immagine 2

"Per il tecnico romeno non mancherebbero le attenuanti, visti i quattro big sacrificati sull’altare dall’inizio — oltre la ThuLa, Calha è stranamente rimasto seduto per tutto il match e Dumfries è entrato nel tentativo solo abbozzato di arrembaggio finale — e anche i rimpianti visti i dubbi arbitrali sul finale. Appena Doveri ha fischiato, il vice di Chivu, Aleksandar Kolarov, è andato contro di lui come un siluro: a chiedere animosamente spiegazioni c’era parte dello staff e poi Lautaro aggregato in panchina e pure Dimarco che alla fine aveva la fascia dell’argentino. I nervi si sono sciolti alla fine, quando il tecnico ha scelto di andare oltre l’episodio più arroventato", spiega il quotidiano.

 

Leggi anche
Inter, mai scudetto con due derby persi. Ora toccherà a Chivu inventarsi qualcosa per….
Milan-Inter, Corsera sicuro: “Tocco di braccio in area di Ricci: andava rivisto”

© RIPRODUZIONE RISERVATA