"Nelle venti stagioni finite con un tricolore e celebrate ancora con giusta fierezza nella sala dei trofei di viale della Liberazione, l’Inter ha sempre vinto o pareggiato almeno lo straccio di un derby: Cristian Chivu, caduto ancora una volta nella trappola del Diavolo, può essere il primo a cucirsi uno scudetto dopo un doppio scivolone con i cugini. Sempre a patto che, dopo una notte da cancellare dalla memoria, conservi questi punti di vantaggio in classifica (è oro colato, nonostante gli scontri diretti che non vanno proprio giù) e non si faccia intrappolare dalle conseguenze di questa dolorosa sconfitta", scrive La Gazzetta dello Sport.

"Per il tecnico romeno non mancherebbero le attenuanti, visti i quattro big sacrificati sull’altare dall’inizio — oltre la ThuLa, Calha è stranamente rimasto seduto per tutto il match e Dumfries è entrato nel tentativo solo abbozzato di arrembaggio finale — e anche i rimpianti visti i dubbi arbitrali sul finale. Appena Doveri ha fischiato, il vice di Chivu, Aleksandar Kolarov, è andato contro di lui come un siluro: a chiedere animosamente spiegazioni c’era parte dello staff e poi Lautaro aggregato in panchina e pure Dimarco che alla fine aveva la fascia dell’argentino. I nervi si sono sciolti alla fine, quando il tecnico ha scelto di andare oltre l’episodio più arroventato", spiega il quotidiano.