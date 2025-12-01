Quanto sia stata difficile la partita contro il Pisa si nota anche dalle pagelle riservate dal Corriere dello Sport alla difesa: " Sommer 6: Vero che il Pisa non riesce a tirare in porta pericolosamente, ma non fa certo da spettatore. Akanji 5,5: "Troppo spesso si fa tenere alle spalle da Meister, correndo il rischio di farsi aggirare". Acerbi 6: "I corpo a corpo sono il suo pane. Ma, stavolta, c’è poco da “mangiare” contro Nzola, che ad un certo punto lo lascia sul posto e scappa verso Sommer". Bisseck (23’ st) 6: Entra e l’Inter segna. Non c’è un suo merito diretto. Ma poi gestisce a dovere. Bastoni 5 : Soffre, come tutta la difesa nerazzurra, la fisicità degli attaccanti. Lui ci aggiunge qualche errore di troppo. È stanco?".

Per gli altri voti sufficienti e oltre. 7.5 per Lautaro autore della doppietta che è valsa i tre punti: "Sfoga la rabbia per la doppia sostituzione con Milan e Atletico con una doppietta. Nel primo tempo partecipa soprattutto alla manovra, nella ripresa aggredisce l’area e diventa micidiale. Doppia cifra stagionale". E il 7 di Esposito: "Che impatto: recupera il pallone e offre l’assist al Toro".