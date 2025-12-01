FC Inter 1908
CdS – Le pagelle: Bastoni è stanco? Impatto Esposito. Diouf, altri buoni segnali

Il Corriere dello Sport commenta la prestazione degli uomini di Chivu a Pisa attraverso le sue pagelle: le difficoltà in difesa
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Quanto sia stata difficile la partita contro il Pisa si nota anche dalle pagelle riservate dal Corriere dello Sport alla difesa: "Sommer 6: Vero che il Pisa non riesce a tirare in porta pericolosamente, ma non fa certo da spettatore. Akanji 5,5: "Troppo spesso si fa tenere alle spalle da Meister, correndo il rischio di farsi aggirare". Acerbi 6: "I corpo a corpo sono il suo pane. Ma, stavolta, c’è poco da “mangiare” contro Nzola, che ad un certo punto lo lascia sul posto e scappa verso Sommer". Bisseck (23’ st) 6: Entra e l’Inter segna. Non c’è un suo merito diretto. Ma poi gestisce a dovere. Bastoni 5 : Soffre, come tutta la difesa nerazzurra, la fisicità degli attaccanti. Lui ci aggiunge qualche errore di troppo. È stanco?". 

5.5 a Luis Henrique: "Comincia bene, trovando i compagni tra le linee. Dopo un errore, perde sicurezza e si spegne". 6.5 invece a Diouf: "Dopo il derby, altri segnali significativi, sempre da esterno destro. Tenta la giocata a differenza di Luis Henrique".

Per gli altri voti sufficienti e oltre. 7.5 per Lautaro autore della doppietta che è valsa i tre punti:  "Sfoga la rabbia per la doppia sostituzione con Milan e Atletico con una doppietta. Nel primo tempo partecipa soprattutto alla manovra, nella ripresa aggredisce l’area e diventa micidiale. Doppia cifra stagionale". E il 7 di Esposito: "Che impatto: recupera il pallone e offre l’assist al Toro". 

(Fonte: Il Corriere dello Sport)

