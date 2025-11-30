Il portiere spagnolo sarà una delle tante novità di formazione in occasione del match di Coppa Italia di mercoledì

Prosegue il tour de force dell'Inter: i nerazzurri, dopo il successo di oggi pomeriggio contro il Pisa, torneranno in campo mercoledì sera a San Siro per il match contro il Venezia, ottavo di finale di Coppa Italia. Un'occasione che permetterà a Chivu di far rifiatare qualcuno dei "titolarissimi" e di dare minutaggio a chi finora ha avuto meno occasioni.