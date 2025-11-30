Prosegue il tour de force dell'Inter: i nerazzurri, dopo il successo di oggi pomeriggio contro il Pisa, torneranno in campo mercoledì sera a San Siro per il match contro il Venezia, ottavo di finale di Coppa Italia. Un'occasione che permetterà a Chivu di far rifiatare qualcuno dei "titolarissimi" e di dare minutaggio a chi finora ha avuto meno occasioni.
Il portiere spagnolo sarà una delle tante novità di formazione in occasione del match di Coppa Italia di mercoledì
Secondo quanto appurato da Fcinter1908, una delle novità di formazione dovrebbe riguardare Josep Martinez: il portiere spagnolo è pronto per tornare in campo dopo il tragico incidente del 28 ottobre in cui perse la vita Paolo Saibene, uomo di 81 anni.
L'ex Genoa non gioca dal 27 settembre, giorno del successo per 0-2 contro il Cagliari. Una grande occasione per tornare a dimostrare il proprio valore, oltre che un passo fondamentale verso la "normalità".
