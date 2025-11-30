FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora FCIN1908 / Inter, previsto turnover contro il Venezia: torna in campo Martinez

ultimora

FCIN1908 / Inter, previsto turnover contro il Venezia: torna in campo Martinez

FCIN1908 / Inter, previsto turnover contro il Venezia: torna in campo Martinez - immagine 1
Il portiere spagnolo sarà una delle tante novità di formazione in occasione del match di Coppa Italia di mercoledì
Fabio Alampi Redattore 

Prosegue il tour de force dell'Inter: i nerazzurri, dopo il successo di oggi pomeriggio contro il Pisa, torneranno in campo mercoledì sera a San Siro per il match contro il Venezia, ottavo di finale di Coppa Italia. Un'occasione che permetterà a Chivu di far rifiatare qualcuno dei "titolarissimi" e di dare minutaggio a chi finora ha avuto meno occasioni.

FCIN1908 / Inter, previsto turnover contro il Venezia: torna in campo Martinez- immagine 2
Getty Images

Secondo quanto appurato da Fcinter1908, una delle novità di formazione dovrebbe riguardare Josep Martinez: il portiere spagnolo è pronto per tornare in campo dopo il tragico incidente del 28 ottobre in cui perse la vita Paolo Saibene, uomo di 81 anni.

FCIN1908 / Inter, previsto turnover contro il Venezia: torna in campo Martinez- immagine 3
Getty Images

L'ex Genoa non gioca dal 27 settembre, giorno del successo per 0-2 contro il Cagliari. Una grande occasione per tornare a dimostrare il proprio valore, oltre che un passo fondamentale verso la "normalità".

Leggi anche
Inter, Pisa battuto grazie a Lautaro. In A una doppietta del Toro mancava da più di un anno
CorSera – Pisa-Inter, pagelle: Lautaro di rabbia, Esposito decisivo. Diouf e Luis...

© RIPRODUZIONE RISERVATA