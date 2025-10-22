"Non perde un colpo l'Inter europea: Ajax, Slavia e Saint Gillolse, terzo successo su tre, un crescendo di gol e prestazioni che disegnano un rassicurante primo posto in attesa di Atletico, Arsenal e Liverpool. Dispensa da riempire per eventuali carestie, si diceva, ma non è detto che sia proprio così: l'Inter sta ritrovando lo spirito delle due finali di Champions, la superiorità mentale oltre che fisica, e un Lautaro Irresistibile a tutto campo. Neanche l'anno scorso molti avrebbero creduto alla finale, ma l'Inter c'è. Il 2-0 all'Ajax, il 3-0 allo Slavia e Infine il 4-0 al piccolo e coraggioso Saint Gilloise durato letteralmente venti minuti, almeno finché i nerazzurri glielo hanno permesso, prima di sistemarsi a dovere. In quel preciso istante il match è finito, meglio, ne è cominciato un altro con visibili categorie di differenza. Per ora soltanto Psg e Arsenal, altre due ex semifinali-ste, mantengono lo stesso ritmo. Stasera però potrebbero aggiungersi Bayern, Qarabag e 11 Real Madrid se la Juve non si dà una svegliata", scrive La Gazzetta dello Sport.