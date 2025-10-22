FC Inter 1908
Inter, c’è la mano di Chivu sulla vittoria sull’Union SG. Un cambio ribalta la partita

Altra vittoria in Champions League per l'Inter che batte l'Union SG e si porta in testa a punteggio pieno nella super classifica
Altra vittoria in Champions League per l'Inter che batte l'Union SG e si porta in testa a punteggio pieno nella super classifica. Inizio difficile, ma poi l'Inter si sistema e domina in lungo e in largo.

"Non perde un colpo l'Inter europea: Ajax, Slavia e Saint Gillolse, terzo successo su tre, un crescendo di gol e prestazioni che disegnano un rassicurante primo posto in attesa di Atletico, Arsenal e Liverpool. Dispensa da riempire per eventuali carestie, si diceva, ma non è detto che sia proprio così: l'Inter sta ritrovando lo spirito delle due finali di Champions, la superiorità mentale oltre che fisica, e un Lautaro Irresistibile a tutto campo. Neanche l'anno scorso molti avrebbero creduto alla finale, ma l'Inter c'è. Il 2-0 all'Ajax, il 3-0 allo Slavia e Infine il 4-0 al piccolo e coraggioso Saint Gilloise durato letteralmente venti minuti, almeno finché i nerazzurri glielo hanno permesso, prima di sistemarsi a dovere. In quel preciso istante il match è finito, meglio, ne è cominciato un altro con visibili categorie di differenza. Per ora soltanto Psg e Arsenal, altre due ex semifinali-ste, mantengono lo stesso ritmo. Stasera però potrebbero aggiungersi Bayern, Qarabag e 11 Real Madrid se la Juve non si dà una svegliata", scrive La Gazzetta dello Sport.

"La partita che visse due volte si ribalta quando l'Inter comincia a disporsi con sapienza tattica sconosciuta al Saint Gilloise. In impostazione Chivu lascia spesso dietro Bisseck e De Vrij, il peggiore della serata, allargando Bastoni a sinistra per creare un binario doppio con Carlos Augusto. Sull'altro versante Dumfrles, il migliore con Lautaro, fa quasi da solo ma Fratteslifa lo stesso da elastico tra mezzala e fascia. Sembra 2-4-4. Il nuovo tecnico Hubert deve ancora aggiustare i sincronismi di pressing e marcatura perché, se salta un granello, si va giù a domino. E quando il Saint Gilloise perde l'arma migliore, cioè la possibilità di andare in contropiede dopo lo 0-1, si vede lontano un miglio che è finita", aggiunge il quotidiano.

