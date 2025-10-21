Non ci sarà Thuram in Champions contro l'Unions SG e nemmeno per le prossime gare di campionato. Chivu ragiona sulla coppia d'attacco.
Inter, Chivu tentato dalla coppia junior. Lautaro? Il tecnico sa bene cosa fare
Non ci sarà Thuram in Champions contro l'Unions SG e nemmeno per le prossime gare di campionato. Chivu ragiona sulla coppia d'attacco
“Esposito sicuro, Bonny forse. La tentazione di Chivu è di giocare in Champions con la coppia junior, 42 anni in due, ma già 4 gol in stagione e mille complimenti. Decisione rimandata a stamane, pensando inevitabilmente a sabato e al Napoli. Un po' di riposo può servire a Lautaro. Alchimie da allenatori, che Chivu sta dimostrando di conoscere in fretta. Spazio probabile anche per qualcun altro che ha giocato di meno, soprattutto per dare fiato a chi lo ha fatto di più, tipo Dimarco e qualcun altro in mezzo al campo. Sucic è pronto. Thuram non è partito per Bruxelles (e non ci sarà nemmeno a Napoli) e come lui Darmian e il terzo portiere Di Gennaro, operato al polso destro”, scrive il Giornale.
