Genoa, problema gol: “A maggio in pole per Esposito, poi l’arrivo di Chivu…”

Genoa, problema gol: “A maggio in pole per Esposito, poi l’arrivo di Chivu…” - immagine 1
Andrea Della Sala Redattore 

Il Genoa si era interessato al prestito del giovane attaccante dell’Inter Pio Esposito, poi l'ottimo Mondiale e la decisione di tenerlo a Milano per farlo crescere e giocare alle spalle di Lautaro e Thuram.

Pio Esposito
Getty Images

“Genoa segna poco o nulla. Colombo è ancora fermo a quota zero, Ekuban e Ekhator ne hanno per ora fatto solo uno. Ma neanche i centravanti che il club rossoblù aveva cercato in estate prima di puntare su Colombo non stanno facendo sfracelli. Certo, Pio Esposito è in grande ascesa, sempre più considerato sia all'Inter sia in Nazionale: a maggio il Grifone si era portato in pole position per averlo ma l'arrivo di Chivu in panchina e il buon Mondiale per club hanno convinto i nerazzurri a tenerlo. Al momento però è Bonny, altro volto nuovo dell'attacco interista, a segnare gol pesanti. Esposito, fermo per il momento a quota uno è lì pronto a prendersi il futuro dell’Inter e della Nazionale”, scrive il Secolo XIX

