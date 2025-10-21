Il Genoa si era interessato al prestito del giovane attaccante dell’Inter Pio Esposito, poi l'ottimo Mondiale e la decisione di tenerlo a Milano per farlo crescere e giocare alle spalle di Lautaro e Thuram.
“Genoa segna poco o nulla. Colombo è ancora fermo a quota zero, Ekuban e Ekhator ne hanno per ora fatto solo uno. Ma neanche i centravanti che il club rossoblù aveva cercato in estate prima di puntare su Colombo non stanno facendo sfracelli. Certo, Pio Esposito è in grande ascesa, sempre più considerato sia all'Inter sia in Nazionale: a maggio il Grifone si era portato in pole position per averlo ma l'arrivo di Chivu in panchina e il buon Mondiale per club hanno convinto i nerazzurri a tenerlo. Al momento però è Bonny, altro volto nuovo dell'attacco interista, a segnare gol pesanti. Esposito, fermo per il momento a quota uno è lì pronto a prendersi il futuro dell’Inter e della Nazionale”, scrive il Secolo XIX
