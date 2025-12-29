"Non era facile vincere a Bergamo con la pressione addosso, ma l’Inter ci è riuscita, ha risposto ai successi di Milan e Napoli e si è confermata capolista. Una prestazione da squadra matura, in governo di gioco e di nervi. Una partita risolta da Lautaro Martinez, e chi sennò? Sottolineato che i tre punti sono meritatissimi, precisato che l’Atalanta non ha mai tirato in porta, viene da chiedersi perché il risultato sia tanto striminzito, ci domandiamo perché l’Inter non abbia messo i sigilli con il 2-0, perché si sia ridotta a soffrire l’arrembaggio finale dell’Atalanta, con Samardzic a un passo dal gol al 90’. L’Inter di Chivu deve percorrere l’ultimo miglio, esercitare la forza fino in fondo, non tenere vivi gli avversari", analizza La Gazzetta dello Sport.