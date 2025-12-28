"Archiviato il deludente viaggio in Medio Oriente, per le milanesi è il momento di riprendere il discorso Scudetto. Le sconfitte in Supercoppa, infatti, possono tranquillamente considerarsi un piccolo incidente di percorso all'interno di una stagione fin qui positiva, che vede Inter e Milan davanti a tutte in classifica, con i nerazzurri al comando e i rossoneri indietro di una sola lunghezza". Così il quotidiano Libero archivia le sconfitte di e Milan in Supercoppa.