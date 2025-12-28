"Archiviato il deludente viaggio in Medio Oriente, per le milanesi è il momento di riprendere il discorso Scudetto. Le sconfitte in Supercoppa, infatti, possono tranquillamente considerarsi un piccolo incidente di percorso all'interno di una stagione fin qui positiva, che vede Inter e Milan davanti a tutte in classifica, con i nerazzurri al comando e i rossoneri indietro di una sola lunghezza". Così il quotidiano Libero archivia le sconfitte di e Milan in Supercoppa.
Libero – Inter e Milan, riprende discorso scudetto. Con l’Atalanta impegno ostico ma…
"Almeno sulla carta, l'impegno più ostico è quello della formazione di Cristian Chivu, chiamata alla trasferta sul campo dell'Atalanta (calcio d'inizio alle 20.45, si vede su Dazn). Un discorso, pero, che potrebbe limitarsi alla teoria, considerando i recenti precedenti, a senso unico, tra le due formazioni. L'Inter, infatti, può contare su una clamorosa striscia di otto vittorie di fila contro l'Atalanta, di cul sei nel solo campionato (pol c'è un successo in Coppa Italia e un'altra vittoria in Supercoppa). I risultati utili consecutivi, per la capolista, sono ben quindici, con l'ultimo successo della Dea risalente addirimura al 2018 (4-1 casalingo in campionato)", scrive ancora il quotidiano.
"Precedenti a senso unico, che pero non devono distrarre Chivu, consapevole della pericolosità dell'Atalanta, capace di battere il Chelsea in Champions League una ventina di giorni fa, nonché reduce da tre successi consecutivi tra tutte le competizioni", conclude il quotidiano sulla sfida di questa sera. Nella quale dovrebbero essere schierati Thuram e Lautaro dal primo minuto con Calhanoglu in mezzo insieme a Barella e Mkhitaryan.
