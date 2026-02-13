"L'obiettivo dei rossoneri è chiaro: portare a casa 6 punti e sperare che l'Inter conceda qualcosa nel big match di domani contro la Juventus. L'ideale per il Milan sarebbe arrivare al derby con il massimo slancio per poi giocarsi le sue carte scudetto nel faccia a faccia dell'8 marzo. Non a caso Allegri ha definito questo turno di campionato <molto importante», dato che tutte le altre big saranno impegnate in scontri diretti (Inter-Juventus e Napoli-Roma)".