L'Inter sta per affrontare uno snodo delicatissimo. Lo conferma anche Libero, che sottolinea le speranze di rimonta del Milan, aggrappato a possibili passi falsi dei nerazzurri. Si legge sul quotidiano:
Le prossime partite rischiano di incidere tanto sulla corsa scudetto
"L'obiettivo dei rossoneri è chiaro: portare a casa 6 punti e sperare che l'Inter conceda qualcosa nel big match di domani contro la Juventus. L'ideale per il Milan sarebbe arrivare al derby con il massimo slancio per poi giocarsi le sue carte scudetto nel faccia a faccia dell'8 marzo. Non a caso Allegri ha definito questo turno di campionato <molto importante», dato che tutte le altre big saranno impegnate in scontri diretti (Inter-Juventus e Napoli-Roma)".
