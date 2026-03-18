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Inter-Milan, derby per l’NBA Europe: Oaktree avanti, contatti con l’Olimpia. “Orientata a dire…”

Inter-Milan, derby per l’NBA Europe: Oaktree avanti, contatti con l’Olimpia. “Orientata a dire…” - immagine 1
Secondo il Corriere della Sera, le due proprietà lavorano a una squadra nel 2027: "Oaktree in vantaggio su Cardinale"
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Un vero e proprio derby per l’NBA Europe. Quella che sta andando in scena tra le proprietà di Inter e Milan è stracittadina in cui in palio c’è la possibilità di creare una squadra a Milano che giochi nel 2027 nella Nba Europe 2027.

Come riferisce il Corriere della Sera, da tempo Gerry Cardinale e Oaktree si sono mossi:

“Cardinale ha già avviato colloqui con la Nba, si è incontrato con Leo Dell’orco, numero 1 di Armani, per vedere quali spazi di manovra ci fossero, Oaktree ha studiato attentamente il progetto proposto dalla Nba, il cosiddetto «business model» esplorando strade percorribili insieme alla stessa Olimpia Milano”.

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Secondo il quotidiano, Oaktree “sarebbe addirittura in vantaggio su Cardinale, un po’ come capita nella lotta scudetto”.

I colloqui tra Oaktree e J.P. Morgan, la più grande banca del mondo e l’ente che sovrintende lo sbarco dell’NBA in Europa a livello finanziario, hanno avuto esito positivo.

“In questa fase è difficile individuare un manager solo al comando di questa missione, anche se ovviamente il suo leader Howard Marks ha dato il suo sì alle prime mosse, e soprattutto disponibilità finanziaria illimitata di Oaktree sono apprezzate dalla Nba che sta curando con molta attenzione questa colossale operazione”.

Il quotidiano aggiunge:

“Anche quelli tra Oaktree e il management dell’Olimpia Milano sono stati costruttivi: voci, ma restano voci, le registriamo soltanto, raccontano che l’impressione e il modo di porsi di Oaktree abbiano ricevuto una felice accoglienza”.

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La deadline è fissata:

“La Nba ha fissato il 31 marzo come scadenza: entro quel giorbo bisogna dare una risposta di interesse e di accettazione al loro modello. Il Real Madrid ha già buttato lì un «no grazie». Fonti ben informate suggeriscono invece il gradimento di Psg, Newcastle e Redbird, quindi Milan. Ma non è un caso che finora nessuna squadra europea di basket abbia accettato i punti di partenza di Nba Europe”.

E Oaktree?

“Molto interessata, deve ancora prendere carta e penna: ha bisogno di altri giorni, ma sarebbe orientata a dire un primo «sì, parliamone». Proprio quello che vuole la Nba. E sappiamo che Oaktree ha avviato altri colloqui non solo limitati all’Olimpia Milano”.

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