Secondo il Corriere della Sera, le due proprietà lavorano a una squadra nel 2027: "Oaktree in vantaggio su Cardinale"

Alessandro De Felice Redattore 18 marzo 2026 (modifica il 18 marzo 2026 | 09:42)

Un vero e proprio derby per l’NBA Europe. Quella che sta andando in scena tra le proprietà di Inter e Milan è stracittadina in cui in palio c’è la possibilità di creare una squadra a Milano che giochi nel 2027 nella Nba Europe 2027.

Come riferisce il Corriere della Sera, da tempo Gerry Cardinale e Oaktree si sono mossi:

“Cardinale ha già avviato colloqui con la Nba, si è incontrato con Leo Dell’orco, numero 1 di Armani, per vedere quali spazi di manovra ci fossero, Oaktree ha studiato attentamente il progetto proposto dalla Nba, il cosiddetto «business model» esplorando strade percorribili insieme alla stessa Olimpia Milano”.

Secondo il quotidiano, Oaktree “sarebbe addirittura in vantaggio su Cardinale, un po’ come capita nella lotta scudetto”.

I colloqui tra Oaktree e J.P. Morgan, la più grande banca del mondo e l’ente che sovrintende lo sbarco dell’NBA in Europa a livello finanziario, hanno avuto esito positivo.

“In questa fase è difficile individuare un manager solo al comando di questa missione, anche se ovviamente il suo leader Howard Marks ha dato il suo sì alle prime mosse, e soprattutto disponibilità finanziaria illimitata di Oaktree sono apprezzate dalla Nba che sta curando con molta attenzione questa colossale operazione”.

Il quotidiano aggiunge:

“Anche quelli tra Oaktree e il management dell’Olimpia Milano sono stati costruttivi: voci, ma restano voci, le registriamo soltanto, raccontano che l’impressione e il modo di porsi di Oaktree abbiano ricevuto una felice accoglienza”.

La deadline è fissata:

“La Nba ha fissato il 31 marzo come scadenza: entro quel giorbo bisogna dare una risposta di interesse e di accettazione al loro modello. Il Real Madrid ha già buttato lì un «no grazie». Fonti ben informate suggeriscono invece il gradimento di Psg, Newcastle e Redbird, quindi Milan. Ma non è un caso che finora nessuna squadra europea di basket abbia accettato i punti di partenza di Nba Europe”.

E Oaktree?

“Molto interessata, deve ancora prendere carta e penna: ha bisogno di altri giorni, ma sarebbe orientata a dire un primo «sì, parliamone». Proprio quello che vuole la Nba. E sappiamo che Oaktree ha avviato altri colloqui non solo limitati all’Olimpia Milano”.