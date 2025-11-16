In casa Inter si dovrà presto affrontare il tema dei calciatori in scadenza di contratto a giugno. Molti over 30, con l'arrivo di Oaktree, paiono destinati a salutare dopo anni di onorata militanza in nerazzurro.
Inter, 3 veterani saluteranno a fine stagione: contratto in scadenza, Oaktree…
La dirigenza nerazzurra dovrà fare attente valutazioni su alcuni giocatori over 30: per alcuni destino già deciso
Nello specifico, Tuttosport fa il punto su tre veterani: "Acerbi, De Vrij e pure Darmian. Come ormai è arcinoto i tre difensori over 30 nella rosa dell'Inter - il centrale italiano compirà 38 anni a febbraio, l'olandese 34 sempre a febbraio, il jolly ex Torino 36 a dicembre - a fine stagione potrebbero dire addio. Il loro contratto è in scadenza nel giugno 2026 e la società, seguendo anche le linee direttive di Oaktree che già dalla scorsa estate ha indicato di ringiovanire l'organico, è al momento propensa a non prolungarli".
