Nello specifico, Tuttosport fa il punto su tre veterani: "Acerbi, De Vrij e pure Darmian. Come ormai è arcinoto i tre difensori over 30 nella rosa dell'Inter - il centrale italiano compirà 38 anni a febbraio, l'olandese 34 sempre a febbraio, il jolly ex Torino 36 a dicembre - a fine stagione potrebbero dire addio. Il loro contratto è in scadenza nel giugno 2026 e la società, seguendo anche le linee direttive di Oaktree che già dalla scorsa estate ha indicato di ringiovanire l'organico, è al momento propensa a non prolungarli".