Inter U23, partita rinviata: il motivo e data e orario del recupero

Al momento, nel girone A comandato dal Vicenza, la squadra di Stefano Vecchi è sesta in classifica (è stata scavalcata ieri dal Cittadella) con sei vittorie, quattro pareggi e tre sconfitte in totale.
Niente gara di campionato per l’Inter Under 23 in questo weekend. La squadra di Stefano Vecchi avrebbe dovuto giocare la 14esima giornata del campionato di Serie C in casa delle Dolomiti Bellunesi, ma il turno è slittato a mercoledì 3 dicembre alle 18.30. Il rinvio è legato alla convocazione di diversi giocatori nerazzurri nelle Nazionali giovanili.
Sono ben undici per i ragazzi nerazzurri: Christos Alexiou convocato dalla Grecia Under 21, Luka Topalovic nella Slovenia Under 21, Dilan Zarate nella Spagna Under 19, Filippo Cerpelletti, Matteo Cocchi, Jamal Iddrissou, Mattia Mosconi nell’Italia Under 19, Thomas Berenbruch, Matteo Lavelli, Matteo Spinaccè e Francesco Stante nell’Italia Under 20.
