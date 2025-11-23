Bobo Vieri, negli studi di DAZN, intervenuto prima del derby tra Inter e Milan, ha esaltato così la coppia d'attacco dei nerazzurri

Bobo Vieri, negli studi di DAZN, intervenuto prima del derby tra Inter e Milan, ha esaltato così la coppia d'attacco dei nerazzurri: "Lautaro-Thuram è la coppia più forte del campionato e tra le 5 più forti in Europa.