Bobo Vieri, negli studi di DAZN, intervenuto prima del derby tra Inter e Milan, ha esaltato così la coppia d'attacco dei nerazzurri: "Lautaro-Thuram è la coppia più forte del campionato e tra le 5 più forti in Europa.
Vieri sicuro: “Lautaro-Thuram è la coppia più forte del campionato e tra le 5 in Europa”
Si esaltano col Milan? Vedremo, non voglio dire niente. Sono forti, giocano bene insieme, giocano per l'altro: rompono gli spazi, giocano entrambi per la squadra e questo è fondamentale per due giocatori che giocano davanti".
