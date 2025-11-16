“Anche perché, in campo, Inter e Milan arrivano (quasi) al top e il derby è tornato uno scontro da vertice della classifica, di quelli che peseranno parecchio nella conta dei punti da qui alla fine”.

“Verrà organizzato qualcosa di speciale come spesso accade fra richiami storici e cartoncini o lo spazio verrà occupato soltanto da striscioni e bandiere? Lo stop alle recenti proteste e il ritorno ai cori lascia ben sperare, e l’augurio più o meno generale è che dai gradoni di San Siro appiano al fischio d’inizio due coreografie che solo il derby di Milano è in grado di offrire. Ad oggi, però, è ancora presto per conoscere la decisione definitiva delle tifoserie organizzate”.