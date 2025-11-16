L’Inter si prepara ad un nuovo record incassi. Dopo aver segnato il record nella passata stagione, nella stracittadina decisa da Matteo gabbia dopo i goal di Pulisic e Dimarco, il derby della prossima settimana potrebbe far segnare un nuovo primato.
Inter-Milan, entusiasmo e San Siro sold out: obiettivo incasso record. Coreografie…
Secondo La Gazzetta Dello Sport, l'incasso di Inter-Milan persino superare la quota di 7.626.430 euro guadagnati dall’Inter poco più di un anno fa. Gli spettatori erano precisamente 75.366: nessun posto libero, un entusiasmo palpabile da entrambe le parti, con San Siro tutto esaurito. Ed è esattamente così che si annuncia il Meazza tra una settimana esatta.
“Anche perché, in campo, Inter e Milan arrivano (quasi) al top e il derby è tornato uno scontro da vertice della classifica, di quelli che peseranno parecchio nella conta dei punti da qui alla fine”.
A tenere banco è il tema coreografie:
“Verrà organizzato qualcosa di speciale come spesso accade fra richiami storici e cartoncini o lo spazio verrà occupato soltanto da striscioni e bandiere? Lo stop alle recenti proteste e il ritorno ai cori lascia ben sperare, e l’augurio più o meno generale è che dai gradoni di San Siro appiano al fischio d’inizio due coreografie che solo il derby di Milano è in grado di offrire. Ad oggi, però, è ancora presto per conoscere la decisione definitiva delle tifoserie organizzate”.
