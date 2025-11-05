FC Inter 1908
Scaroni: “Ecco quanto durerà la convivenza tra San Siro e lavori nuovo stadio”

San Siro
Così il presidente del Milan Paolo Scaroni nel corso di un breafing con la stampa al termine dell'Assemblea degli azionisti
Daniele Mari 

"Certamente pensiamo che per le infrastrutture che servono, San Siro non cambierà niente, mi aspetto poi che la capienza del Meazza resti invariata e proveremo a costruire il nuovo stadio dando il minor disagio anche ai cittadini.

Sarà una convivenza che durerà un paio d'anni, che proveremo a renderla compatibile con tutto quello che ci sarà da fare".

Scaroni: “Ecco quanto durerà la convivenza tra San Siro e lavori nuovo stadio”- immagine 2
Getty Images

Così il presidente del Milan Paolo Scaroni nel corso di un breafing con la stampa al termine dell'Assemblea degli azionisti odierni, che ha approvato il bilancio della stagione 2024/25, a proposito dei lavori per la realizzazione del nuovo stadio con l'Inter

